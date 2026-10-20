Судейский скандал: Таманшев отстранен за несправедливый пенальти вопреки предупреждению VAR

Сделаны официальные выводы по поводу громких судейских решений в одном из центральных матчей в рамках Суперлиги Узбекистана. 20 октября на платформе Zoom прошла специальная аналитическая встреча с участием представителей Центра футбольных арбитров Узбекистана (ЦФАУ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и футбольного клуба «Пахтакор».

В ходе встречи были рассмотрены серьезные претензии, высказанные клубом «Пахтакор», и официально подтвержден ряд грубых ошибок рефери ФИФА Ильгиза Танташева, которые напрямую повлияли на исход матча.

Главные ошибки Танташева: назначенный вопреки VAR пенальти и неудаленная красная карточка

Новым руководителем ЦФАУ Фарходом Абдуллаевым спорные ситуации были изучены детально, и по следующим важным обстоятельствам было принято решение: