Судейский скандал: Таманшев отстранен за несправедливый пенальти вопреки предупреждению VAR
Сделаны официальные выводы по поводу громких судейских решений в одном из центральных матчей в рамках Суперлиги Узбекистана. 20 октября на платформе Zoom прошла специальная аналитическая встреча с участием представителей Центра футбольных арбитров Узбекистана (ЦФАУ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и футбольного клуба «Пахтакор».
В ходе встречи были рассмотрены серьезные претензии, высказанные клубом «Пахтакор», и официально подтвержден ряд грубых ошибок рефери ФИФА Ильгиза Танташева, которые напрямую повлияли на исход матча.
Главные ошибки Танташева: назначенный вопреки VAR пенальти и неудаленная красная карточка
Новым руководителем ЦФАУ Фарходом Абдуллаевым спорные ситуации были изучены детально, и по следующим важным обстоятельствам было принято решение:
Несправедливый пенальти, назначенный вопреки возражениям VAR: Было признано, что в самой критической ситуации в ворота «Пахтакора» 11-метровый штрафной удар был назначен ошибочно. Хотя арбитр VAR Фирдавс Норсафаров подчеркивал, что ситуация не тянет на пенальти, Ильгиз Танташев лично просмотрел видеоповтор на мониторе и все же остался при своем ошибочном решении;
Ваню Ивича следовало удалить раньше: Уже в начале матча за грубое движение против соперника Достона Хамдамова Ваня Илич должен был получить желтую карточку. В результате предупреждение, показанное на 58-й минуте, должно было стать для игрока второй желтой карточкой, и он обязан был быть удален с поля (в момент, когда «Пахтакор» вел со счетом 1:0);
Действие Хамралиева локтем: Эпизод во втором тайме, когда Мухаммадкодыр Хамралиев сыграл локтем против Абдурауфа Буриева, хоть и не тянул на красную карточку, был оценен как нарушение, за которое обязательно следовало показать желтую карточку.
Какое наказание будет применено к арбитру ФИФА?
Согласно информации пресс-службы клуба «Пахтакор», в ходе встречи был задан прямой вопрос о дальнейшей судьбе рефери, вынесшего несправедливые решения:
«На вопрос о том, какие меры к нему будут приняты, представители ЦФАУ ответили: “В ближайшее время вы не увидите его на поле”», — говорится в официальном заявлении клуба.
Данное решение является строгой мерой наказания со стороны Центра футбольных арбитров Узбекистана в целях повышения качества и прозрачности судейства, и означает, что Ильгиз Танташев отстранен от обслуживания официальных матчей на неопределенный срок.
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