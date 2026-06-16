Узбекистанские арбитры обслужат матч Шотландия — Марокко

·25·Спорт
Узбекистанские арбитры обслужат матч Шотландия — Марокко

Баталии престижного международного турнира, приковавшие к себе внимание всего мира, вступают в свою решающую фазу. Для миллионов футбольных болельщиков нашей страны пришла крайне гордая и радостная новость из мира судейства. Арбитражная бригада из Узбекистана во главе с опытным рефери категории ФИФА Илгизом Танташевым назначена на один из самых напряженных матчей турнира. Наши соотечественники будут обеспечивать справедливость в центральном противостоянии между сборными Шотландии и Марокко в рамках 2-го тура группового этапа. Встреча состоится 20 июня этого года в 03:00 по ташкентскому времени.

Наши соотечественники будут работать на поле в полном составе

В этом ответственном и престижном матче главного арбитра Илгиза Танташева будут поддерживать его постоянные и надежные помощники — линейные судьи Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин. Назначение представителей узбекистанской судейской школы на столь крупные международные игры является явным свидетельством высокой оценки уровня судейства и развития футбола в нашей стране. Нет сомнений, что болельщики высоко оценят работу наших соотечественников в эту ночь.

В следующей специальной таблице спортивного и турнирного анализа вы можете подробно ознакомиться с предстоящим матчем Шотландия — Марокко, составом судейской бригады и текущим положением команд в группе:

Тип турнира и дата встречи

Команды-соперники

Главный арбитр и его помощники

Результат сборной Шотландии в 1-м туре

Результат сборной Марокко в 1-м туре

Матч 2-го тура


(20 июня, 03:00 по ташкентскому времени)

Шотландия — Марокко


(Напряженное противостояние)

Илгиз Танташев (Главный арбитр)


Андрей Сапенко (Линейный судья)


Тимур Гайнуллин (Линейный судья)

Победа


(Победили сборную Гаити и лидируют в группе)

Ничья


(Сыграли вничью с мощной сборной Бразилии)

Ситуация в группе: Лидер против решительного «Севера»

Стоит отметить, что борьба в данной группе уже достигла своего пика. Представители Шотландии, уверенно одержавшие победу над сборной Гаити в первом туре, набрали 3 очка и единолично возглавляют турнирную таблицу.

Марокко, одна из сильнейших и самых агрессивных команд Африки, в первом туре достойно выступила против мирового гранда — сборной Бразилии, сыграв вничью и заработав важный балл. Таким образом, в этом матче, где шотландцы будут бороться за сохранение лидерства, а марокканцы — за первую победу, мы желаем нашим соотечественникам огромной удачи и справедливого судейства!

Мнение спортивных обозревателей:

Илгиз Танташев и его бригада в последние годы демонстрируют очень стабильное управление матчами на крупных международных турнирах. Ожидается, что и эта встреча будет богата тактической борьбой и высокими скоростями. Хладнокровие и опыт узбекских судей позволят полностью контролировать игру на высоком уровне.

Следите за успехами наших соотечественников на международной арене, самыми горячими и эксклюзивными репортажами с крупных турниров, а также за самыми оперативными и достоверными новостями мирового спорта на страницах Замин!

Ильгиз ТанташевШотландияМароккоФИФАТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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