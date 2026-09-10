После вчерашнего поражения Миржалол Касымов: «Линию VAR провели задом наперед, это очень позорно!»

В центральном матче 21-го тура Суперлиги Узбекистана в Алмалыке АГМК уступил ташкентскому «Пахтакору» со счетом 1:3. Хозяева показали яркую, атакующую и красивую игру, создали бесчисленное множество опасных моментов, но в итоге снова потерпели поражение. На послематчевой пресс-конференции главный тренер АГМК Миржалол Касымов выступил с крайне резкими и эмоциональными заявлениями по поводу судейских решений, сомнительных эпизодов с линиями VAR, оплошностей игроков и критиков, рассуждающих о его отставке. Каким известным киновыражением Касымов высмеял систему VAR, в чем заключается «старая болезнь» АГМК и что он ответил тем, кто утверждает, что тренер остановился в росте? В конце статьи мы представим все подробности главной интриги — планах команды войти в число призеров и твердом принципе Миржалола Касымова.

«Законы дядюшки судьи»: линии VAR и скандал с отмененным голом

Миржалол Касымов с иронией и жестким протестом отреагировал на судейское решение, которое серьезно повлияло на исход матча:

Сомнительный офсайд: Тренер заявил, что абсолютно не понял, на каком основании судьи зафиксировали офсайд в тот момент, когда команда набрала ход и забила гол;

Ироничная цитата из фильма: «Мне показали одну картинку. Есть же этот фильм: "Дядюшка пох, законы, которые вы издаете, ко всему подходят!". Я был удивлен, что в VAR линию провели сзади», — возмутился специалист;

Камеры и требование справедливости: Касымов открыто подчеркнул, что такие решения сводят на нет настроение болельщиков на стадионе и труд испытывающих тяжелые физические нагрузки футболистов, а линии нужно чертить ближе к реальности;

Преимущество соперника: Признав, что «Пахтакор» на 100 процентов реализовал свои моменты, тренер поздравил соперника с победой и пожелал удачи в матчах ЛЧА.

«Не знаю, я такое вижу впервые. Наверное, вышел новый закон, а я не слышал, отстаем от информации. Но это очень позорно, я не понял», — сказал Миржалол Касымов.

«Старая болезнь» и нереализованный момент с 3 метров: Серия потерянных очков

Наставник АГМК отметил, что главная проблема команды заключается не в защите или стиле игры, а именно в реализации моментов:

Нереализованные моменты: По ходу встречи АГМК создал десятки голевых возможностей, с которыми мог спокойно выйти вперед в счете;

Эпизод, который мог стать переломным: При счете 0:2 Нодир Абдураззаков не смог отправить мяч в пустые ворота с дистанции 3 метров;

Невезение, начавшееся с августа: Тренер с сожалением напомнил, что потеря очков началась с матча против «Насафа», после чего стопроцентные моменты были упущены во встрече с «Динамо», «Сурханом» и «Бухарой».

Абсолютный ответ критикам: «Я не живу чужим мнением!»

Самым важным вопросом, интересовавшим многих любителей и экспертов узбекского футбола, было отношение тренера к разговорам в духе «Миржалол Касымов остановился в росте, клубу нужна свежая кровь» после череды потерь очков АГМК. Самый главный вывод заключается в том, что Миржалол Касымов резко заявил, что абсолютно не обращает внимания на мнение критиков и не собирается сворачивать со своего пути. «У каждого свое личное мнение. У языка нет костей, каждый сам себе специалист. Но почему-то сами они не работают, со стороны все кажется легким. Я не живу чужим мнением», — ответил тренер. Касымов твердо подчеркнул, что доволен атакующей игрой команды, а цель остается прежней — медали Суперлиги и попадание в число призеров по итогам сезона.

По вашему мнению, прав ли Миржалол Касымов насчет судейства и линий VAR или проблема заключается только в том, что футболисты АГМК не могут реализовать свои моменты? Как вы смотрите на критику «Миржалол Касымов остановился в росте» — действительно ли АГМК нужен новый тренер? Оставляйте свои комментарии и делитесь анализом этой горячей пресс-конференции в узбекском футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!