Ильгиз Танташев назначен на важный матч плей-офф ЧМ-2026
Узбекский арбитр ФИФА Ильгиз Танташев будет работать на одном из ключевых матчей чемпионата мира 2026 года.
Официально объявлено, что судейская бригада под его руководством будет обслуживать встречу 1/8 финала между сборными Парагвая и Франции.
Ответственная задача для узбекского арбитра
Ильгиз Танташев выступит в роли главного судьи в этом поединке.
На позициях боковых арбитров ему будут помогать Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин.
Назначение узбекской судейской бригады на стадию плей-офф чемпионата мира является важным признанием для футбола страны.
Когда и где состоится матч?
Поединок между национальными сборными Парагвая и Франции пройдет 4 июля в городе Филадельфия, США.
Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.
На стадионе ожидаются высокопоставленные гости
Игра совпадает по времени с торжествами, организованными в честь 250-летия независимости США.
В связи с этим ожидается, что матч посетят высокопоставленные государственные деятели США.
Назначение бригады Ильгиза Танташева на матч под таким пристальным вниманием стало еще одним подтверждением международного доверия к узбекским арбитрам.
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