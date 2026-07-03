Ильгиз Танташев назначен на важный матч плей-офф ЧМ-2026

Узбекский арбитр ФИФА Ильгиз Танташев будет работать на одном из ключевых матчей чемпионата мира 2026 года.

Официально объявлено, что судейская бригада под его руководством будет обслуживать встречу 1/8 финала между сборными Парагвая и Франции.

Ответственная задача для узбекского арбитра

Ильгиз Танташев выступит в роли главного судьи в этом поединке.

На позициях боковых арбитров ему будут помогать Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин.

Назначение узбекской судейской бригады на стадию плей-офф чемпионата мира является важным признанием для футбола страны.

Когда и где состоится матч?

Поединок между национальными сборными Парагвая и Франции пройдет 4 июля в городе Филадельфия, США.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

На стадионе ожидаются высокопоставленные гости

Игра совпадает по времени с торжествами, организованными в честь 250-летия независимости США.

В связи с этим ожидается, что матч посетят высокопоставленные государственные деятели США.

Назначение бригады Ильгиза Танташева на матч под таким пристальным вниманием стало еще одним подтверждением международного доверия к узбекским арбитрам.