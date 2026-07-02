Матч Парагвая и Франции обслужат узбекистанские арбитры

Судейская бригада во главе с узбекистанским рефери ФИФА Илгизом Танташевым назначена на матч между Парагваем и Францией, которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Танташеву будут помогать боковые судьи Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин. Таким образом, узбекистанские арбитры будут работать и на плей-офф мундиаля.

Встреча состоится 4 июля в городе Филадельфия, США. Матч совпадет по времени с мероприятиями, организованными в честь 250-летия независимости США.

В связи с этим ожидается посещение стадиона высокопоставленными государственными деятелями страны.