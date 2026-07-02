Матч Парагвая и Франции обслужат узбекистанские арбитры

·65·Спорт
Матч Парагвая и Франции обслужат узбекистанские арбитры

Судейская бригада во главе с узбекистанским рефери ФИФА Илгизом Танташевым назначена на матч между Парагваем и Францией, которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Танташеву будут помогать боковые судьи Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин. Таким образом, узбекистанские арбитры будут работать и на плей-офф мундиаля.

Встреча состоится 4 июля в городе Филадельфия, США. Матч совпадет по времени с мероприятиями, организованными в честь 250-летия независимости США.

В связи с этим ожидается посещение стадиона высокопоставленными государственными деятелями страны.

ПарагвайФранцияИлгиз ТанташевАндрей СапенкоТимур ГайнуллинЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Барселона» избавилась от финансовых оков: Ла Лига дала клубу зеленый свет на трансферы«Барселона» избавилась от финансовых оков: Ла Лига дала клубу зеленый свет на трансферыСегодня, 22:31Тен Хаг стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной НидерландовТен Хаг стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной НидерландовСегодня, 21:15«Атлетико Мадрид» рассматривает Мейсона Гринвуда на замену Хулиану Альваресу«Атлетико Мадрид» рассматривает Мейсона Гринвуда на замену Хулиану АльваресуСегодня, 20:39Инфантино обратился к Узбекистану с трогательным посланиемИнфантино обратился к Узбекистану с трогательным посланиемСегодня, 20:14Неожиданные перемены в «Ливерпуле»: спортивный директор Ричард Хьюз отправляется в Саудовскую АравиюНеожиданные перемены в «Ливерпуле»: спортивный директор Ричард Хьюз отправляется в Саудовскую АравиюСегодня, 18:58«Тоттенхэм» сотрясает трансферный рынок: Де Дзерби готов выложить 80 миллионов фунтов за новую звезду«Тоттенхэм» сотрясает трансферный рынок: Де Дзерби готов выложить 80 миллионов фунтов за новую звездуСегодня, 18:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану