Срочный обыск в комнате VAR! В турецком футболе начались крупные аресты

В европейском футболе разгорается очередной крупный судейский скандал. По данным авторитетного французского издания Л'Éкуипе, в Турецкой футбольной федерации были задержаны несколько лиц, занимавшихся назначением арбитров на матчи и фальсификацией их рейтингов.

В рамках данного дела правоохранительные органы ворвались в штаб-квартиру федерации и провели масштабные обыски даже в секретных помещениях, где работают видеопомощники арбитров (VAR).

Подделка документов и кража персональных данных

По данным следствия, задержанные лица незаконно вмешивались в систему управления футбольными судьями. Им предъявлены официальные обвинения по следующим тяжким статьям:

Фальсификация документов: Искусственное влияние на судейскую деятельность путем подделки официальных документов и отчетов.

Злоупотребление доверием: Использование должностных полномочий в корыстных целях.

Взлом базы данных: Незаконное получение персональных данных и закрытых записей, касающихся судейства.

В центре обысков — центр VAR в Стамбуле

Основное внимание следствия сосредоточено на том, как формировался официальный рейтинг судей и насколько справедливо осуществлялось назначение рефери на важные матчи:

В рамках оперативного расследования полиция и спецслужбы прибыли в стамбульскую штаб-квартиру Турецкой футбольной федерации и проверили все электронные и бумажные базы данных, касающиеся работы арбитров.

Особенно тщательно проведенный обыск в специальной комнате VAR, где рассматриваются спорные эпизоды, свидетельствует о всей серьезности происходящего.

В настоящее время следственные действия продолжаются, новые подробности о задержанных и названия клубов, причастных к этому скандалу, ожидаются в ближайшие дни.