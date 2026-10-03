Срочный обыск в комнате VAR! В турецком футболе начались крупные аресты

·57·Спорт
Срочный обыск в комнате VAR! В турецком футболе начались крупные аресты

В европейском футболе разгорается очередной крупный судейский скандал. По данным авторитетного французского издания Л'Éкуипе, в Турецкой футбольной федерации были задержаны несколько лиц, занимавшихся назначением арбитров на матчи и фальсификацией их рейтингов.

В рамках данного дела правоохранительные органы ворвались в штаб-квартиру федерации и провели масштабные обыски даже в секретных помещениях, где работают видеопомощники арбитров (VAR).

Подделка документов и кража персональных данных

По данным следствия, задержанные лица незаконно вмешивались в систему управления футбольными судьями. Им предъявлены официальные обвинения по следующим тяжким статьям:

  • Фальсификация документов: Искусственное влияние на судейскую деятельность путем подделки официальных документов и отчетов.

  • Злоупотребление доверием: Использование должностных полномочий в корыстных целях.

  • Взлом базы данных: Незаконное получение персональных данных и закрытых записей, касающихся судейства.

В центре обысков — центр VAR в Стамбуле

Основное внимание следствия сосредоточено на том, как формировался официальный рейтинг судей и насколько справедливо осуществлялось назначение рефери на важные матчи:

  • В рамках оперативного расследования полиция и спецслужбы прибыли в стамбульскую штаб-квартиру Турецкой футбольной федерации и проверили все электронные и бумажные базы данных, касающиеся работы арбитров.

  • Особенно тщательно проведенный обыск в специальной комнате VAR, где рассматриваются спорные эпизоды, свидетельствует о всей серьезности происходящего.

В настоящее время следственные действия продолжаются, новые подробности о задержанных и названия клубов, причастных к этому скандалу, ожидаются в ближайшие дни.

Турецкая футбольная федерацияVARL'ÉquipeЦентр VAR Турецкой футбольной федерации
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Майкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезонеМайкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезоне21 июня 20:57Болельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограниченийБолельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограничений11 июня 19:46Дидье Дешам высказался после поражения от Кот-д’ИвуараДидье Дешам высказался после поражения от Кот-д’Ивуара5 июня 10:20Бывший арбитр ФИФА разоблачил чудовищную судейскую ошибку в мадридском дербиБывший арбитр ФИФА разоблачил чудовищную судейскую ошибку в мадридском дерби23 сентября 07:04«Это не был пенальти»: Бывший испанский арбитр разоблачил скандальное решение в мадридском дерби«Это не был пенальти»: Бывший испанский арбитр разоблачил скандальное решение в мадридском дерби21 сентября 10:28«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дерби«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дерби21 сентября 06:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове