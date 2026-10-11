АГМК выступил с заявлением по поводу резонансных эпизодов в матче с «Навбахором»

Не утихают страсти вокруг матча 23-го тура Суперлиги Узбекистана между АГМК и «Навбахором», завершившегося драматичной ничьей 2:2. Алмалыкский клуб выступил с официальной реакцией по поводу ряда спорных судейских решений, зафиксированных по ходу встречи и в ее концовке.

Руководство клуба отметило наличие серьезных претензий к действиям судей в поле и системы VAR, однако раскрыло причину, по которой официальная жалоба подана не была.

Почему не была написана официальная жалоба?

В заявлении пресс-службы клуба АГМК приведены подробности встречи, состоявшейся с Центром футбольных судьей Узбекистана (ЦФСУ):

Достаточность оснований для жалобы: По мнению клуба, решения в конце матча были более чем достаточными для прямой подачи жалобы не только на главного судью, но и на работу видеопомощников арбитра (VAR);

Взаимопонимание и обещание: «Однако ввиду взаимной договоренности, достигнутой на недавней встрече между руководствами ЦФСУ и клуба, мы не стали подавать официальную жалобу», — поясняется в заявлении;

Ожидание справедливого наказания: Поскольку руководство ЦФСУ заверило клубы в том, что «теперь писать жалобы не нужно, мы сами накажем ошибившихся судей», алмалыкцы подчеркнули, что ждут от центра беспристрастного и справедливого решения.

Самый жаркий матч Суперлиги: 104-я минута и 2 пенальти

Напомним, данное противостояние стало одной из самых нервных и напряженных игр чемпионата:

Хаос в компенсированное время: В конце основного времени матча игрок АГМК и главный тренер «Навбахора» Тимур Кападзе получили красные карточки;

Апогей драмы: На 5-й добавленной минуте «Навбахор» не реализовал пенальти, однако за счет очередного 11-метрового штрафного удара, назначенного на 90+14-й минуте, восстановил равновесие и ушел от поражения.

Ожидается, что данное заявление АГМК послужит основным толчком для тщательного изучения Центром футбольных судей Узбекистана спорных эпизодов и работы судейской бригады в этом матче.