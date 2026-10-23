Экстренная новость перед ЧМ-2026: Разамбек Жамалов не поедет в Астану

За считанные дни до начала чемпионата мира по вольной борьбе, который пройдет в столице Казахстана городе Астане, в заявке сборной Узбекистана произошли неожиданные изменения.

Первоначальный состав, внесенный в список Объединенного мира борьбы (УВВ), был пересмотрен, и в двух важных весовых категориях утверждены новые имена. Главная новость для болельщиков заключается в том, что победитель Олимпийских игр, один из лидеров сборной Разамбек Жамалов не будет участвовать в предстоящем первенстве мира.

Основные изменения в составе: кто заменит Жамалова и Пойонова?

Решением тренерского штаба в двух весовых категориях были проведены следующие ротации:

В весовой категории до 74 кг: Вместо изначально включенного в заявку чемпиона Олимпиады Париж-2024 Разамбека Жамалова честь Узбекистана будет защищать молодой и перспективный палван Жавохир Чулибоев ;

В весовой категории до 97 кг: Место Шерзода Пойонова занял Боймурод Азимов, получивший возможность испытать свои силы на мировой арене.

Полный и обновленный состав сборной Узбекистана:

На коврах Астаны честь нашей страны будут защищать следующие борцы вольного стиля:

-57 кг: Асадбек Сайдтуроев

-61 кг: Гуломжон Абдуллаев

-65 кг: Машрабжон Узоков

-70 кг: Шахзодбек Ярашев

-74 кг: Жавохир Чулибоев

-79 кг: Мирзо Хайитов

-86 кг: Бобур Исломов

-97 кг: Боймурод Азимов

-125 кг: Сардорбек Холматов

Когда и где пройдет соревнование?

Место проведения: город Астана, Казахстан;

Даты: пройдет в период с 24 октября по 1 ноября.

Для узбекских палванов, отправляющихся на мундиаль в условиях жесткой конкуренции и с обновленным составом, это первенство мира станет серьезным испытанием и важной площадкой для получения опыта.