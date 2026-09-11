На ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играх
С 30 сентября по 3 октября в японском городе Нагоя пройдут соревнования по борьбе — один из самых ожидаемых видов спорта Азиатских игр. Сборная Узбекистана по вольной борьбе также поборется за медали в шести весовых категориях.
Азиатские игры 2026 года пройдут с 19 сентября по 4 октября в регионе Айти-Нагоя, Япония. Борцовские состязания состоятся с 30 сентября по 3 октября в спортивном комплексе Инае Спортс Кентер в городе Нагоя. Эту информацию также подтвердила Всемирная организация борьбы (УВВ).
Сборная Узбекистана выступит в вольной борьбе в шести весовых категориях. Присутствие в составе олимпийского чемпиона Разамбека Джамалова гарантирует, что национальная команда окажется в центре внимания. В УВВ также отметили Джамалова как чемпиона Парижской Олимпиады.
Состав сборной Узбекистана из шести борцов
Состав национальной команды по вольной борьбе выглядит следующим образом:
Вес
Спортсмен
57 кг
Гуломжон Абдуллаев
65 кг
Умиджон Джалолов
74 кг
Разамбек Джамалов
86 кг
Бобур Исломов
97 кг
Шерзод Пойонов
125 кг
Хасанбой Рахимов
Этот состав также приведен в списке спортсменов УВВ, допущенных к Азиатским играм. Однако организация особо отметила, что список участников перед началом соревнований может измениться.
Основное внимание — на весовую категорию до 74 килограммов
Одной из самых интригующих весовых категорий для узбекских болельщиков, без сомнения, станет категория до 74 кг.
В этом весе честь страны будет защищать Разамбек Джамалов. Для Джамалова, завоевавшего чемпионство на Олимпиаде Париж-2024, турнир в Нагое станет возможностью еще раз продемонстрировать свой статус на азиатском уровне. В УВВ подтвердили его участие в Азиатских играх 2026 года в весе до 74 кг.
Тем не менее, надежды сборной не сводятся к одному лишь имени.
Гуломжон Абдуллаев (57 кг), Умиджон Джалолов (65 кг), Бобур Исломов (86 кг), Шерзод Пойонов (97 кг) и Хасанбой Рахимов (125 кг) также станут одними из главных надежд Узбекистана на медали.
Шесть весов — шесть возможностей
В борьбе каждая весовая категория равна отдельному турниру. Единственная неудачная схватка может изменить исход всего соревнования. Именно поэтому участие Узбекистана в шести весах открывает двери к нескольким возможностям для завоевания медалей.
В частности, в таких весах, как 57, 65 и 74 килограмма, конкуренция в Азии традиционно очень высока. В предварительном составе, опубликованном УВВ, против представителей Узбекистана заявлены спортсмены из Китая, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Южной Кореи и других сильных борцовских школ.
Поэтому каждая победа в Нагое — это не просто результат, а важный шаг в расстановке сил на континенте.
Впереди серьезное испытание в Нагое
Ожидается, что всего в соревнованиях по борьбе на Азиатских играх 2026 года примут участие 258 спортсменов в направлениях вольной, женской и греко-римской борьбы. Борцовские поединки продлятся с 30 сентября по 3 октября.
Узбекистан будет представлен во всех трех направлениях. Шесть борцов вольного стиля — одно из главных оружий национальной делегации в борьбе за медали.
Теперь наступает пора превратить подготовку в реальный бой.
Ведь на Азиатских играх решающее значение имеют не имя, титул или прошлые результаты, а несколько минут на ковре.
С 30 сентября шесть представителей Узбекистана на ковре Нагои будут бороться за звание сильнейших в своем весе. Один из них — герой, покоривший олимпийскую вершину, а у остальных есть шанс еще громче заявить о своем имени на азиатской арене.
Самое главное — это не просто очередное соревнование. Это шанс для шести спортсменов начать новую главу, чтобы вновь высоко поднять флаг Узбекистана в азиатской борьбе.
Примечание: список участников, опубликованный УВВ, является предварительным и может измениться перед началом соревнований.
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