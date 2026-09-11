На ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играх

С 30 сентября по 3 октября в японском городе Нагоя пройдут соревнования по борьбе — один из самых ожидаемых видов спорта Азиатских игр. Сборная Узбекистана по вольной борьбе также поборется за медали в шести весовых категориях.

Азиатские игры 2026 года пройдут с 19 сентября по 4 октября в регионе Айти-Нагоя, Япония. Борцовские состязания состоятся с 30 сентября по 3 октября в спортивном комплексе Инае Спортс Кентер в городе Нагоя. Эту информацию также подтвердила Всемирная организация борьбы (УВВ).

Сборная Узбекистана выступит в вольной борьбе в шести весовых категориях. Присутствие в составе олимпийского чемпиона Разамбека Джамалова гарантирует, что национальная команда окажется в центре внимания. В УВВ также отметили Джамалова как чемпиона Парижской Олимпиады.

Состав сборной Узбекистана из шести борцов

Состав национальной команды по вольной борьбе выглядит следующим образом:

Вес Спортсмен 57 кг Гуломжон Абдуллаев 65 кг Умиджон Джалолов 74 кг Разамбек Джамалов 86 кг Бобур Исломов 97 кг Шерзод Пойонов 125 кг Хасанбой Рахимов

Этот состав также приведен в списке спортсменов УВВ, допущенных к Азиатским играм. Однако организация особо отметила, что список участников перед началом соревнований может измениться.

Основное внимание — на весовую категорию до 74 килограммов

Одной из самых интригующих весовых категорий для узбекских болельщиков, без сомнения, станет категория до 74 кг.

В этом весе честь страны будет защищать Разамбек Джамалов. Для Джамалова, завоевавшего чемпионство на Олимпиаде Париж-2024, турнир в Нагое станет возможностью еще раз продемонстрировать свой статус на азиатском уровне. В УВВ подтвердили его участие в Азиатских играх 2026 года в весе до 74 кг.

Тем не менее, надежды сборной не сводятся к одному лишь имени.

Гуломжон Абдуллаев (57 кг), Умиджон Джалолов (65 кг), Бобур Исломов (86 кг), Шерзод Пойонов (97 кг) и Хасанбой Рахимов (125 кг) также станут одними из главных надежд Узбекистана на медали.

Шесть весов — шесть возможностей

В борьбе каждая весовая категория равна отдельному турниру. Единственная неудачная схватка может изменить исход всего соревнования. Именно поэтому участие Узбекистана в шести весах открывает двери к нескольким возможностям для завоевания медалей.

В частности, в таких весах, как 57, 65 и 74 килограмма, конкуренция в Азии традиционно очень высока. В предварительном составе, опубликованном УВВ, против представителей Узбекистана заявлены спортсмены из Китая, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Южной Кореи и других сильных борцовских школ.

Поэтому каждая победа в Нагое — это не просто результат, а важный шаг в расстановке сил на континенте.

Впереди серьезное испытание в Нагое

Ожидается, что всего в соревнованиях по борьбе на Азиатских играх 2026 года примут участие 258 спортсменов в направлениях вольной, женской и греко-римской борьбы. Борцовские поединки продлятся с 30 сентября по 3 октября.

Узбекистан будет представлен во всех трех направлениях. Шесть борцов вольного стиля — одно из главных оружий национальной делегации в борьбе за медали.

Теперь наступает пора превратить подготовку в реальный бой.

Ведь на Азиатских играх решающее значение имеют не имя, титул или прошлые результаты, а несколько минут на ковре.

С 30 сентября шесть представителей Узбекистана на ковре Нагои будут бороться за звание сильнейших в своем весе. Один из них — герой, покоривший олимпийскую вершину, а у остальных есть шанс еще громче заявить о своем имени на азиатской арене.

Самое главное — это не просто очередное соревнование. Это шанс для шести спортсменов начать новую главу, чтобы вновь высоко поднять флаг Узбекистана в азиатской борьбе.

Примечание: список участников, опубликованный УВВ, является предварительным и может измениться перед началом соревнований.