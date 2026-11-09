Узбекские бойцы ММА в Тбилиси: Узбекистан завоевал 8 медалей на чемпионате мира

В столице Грузии, городе Тбилиси, завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам среди взрослых и молодежи, прошедший под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (ИММАФ).

В этом престижном турнире, длившемся неделю, приняли участие более 800 сильнейших бойцов из 60 стран мира. В напряженных поединках с ведущими атлетами планеты члены сборной Узбекистана продемонстрировали высокое мастерство, в итоге пополнив копилку нашей делегации 8 медалями (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые).

Сборная среди взрослых: 7-е место и золотая медаль

Основная сборная Узбекистана (взрослые) завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, войдя в семерку сильнейших в общекомандном зачете (7-е место):

Угилой Джуманова (79,4 кг) — Чемпионка мира: Проведя уверенные бои, наша соотечественница была признана лучшей в своей весовой категории, поднялась на высшую ступень пьедестала и завоевала золотую медаль;

Мустафо Кадамов (61,2 кг) — Серебряная медаль: Оформил звание вице-чемпиона в напряженном финальном поединке;

Жанобиддин Сатторов (83,9 кг) — Бронзовая медаль: Занял место на пьедестале в тяжелой весовой категории.

Среди молодежи (У-20): 5-е место в мире и узбекский финал

Соревнования среди молодежи прошли в еще более бескомпромиссной борьбе и были полны ярких моментов. Наши представители с 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями заняли 5-е место среди 60 стран мира:

Исторический узбекский финал: В весовой категории 79,4 кг финальный поединок прошел между двумя спортсменками из Узбекистана. В бою за золото Хуршидахон Розикова одержала верх над своей сокомандницей Нилуфар Уроловой и стала чемпионкой мира, а Уролова стала обладательницей серебряной медали;

Дониёр Кувандиков (88,4 кг): Пополнил копилку команды серебряной медалью;

Фирдавс Атамуратов (61,2 кг) и Ферузбек Пайзиев (93 кг): Стали обладателями бронзовых медалей турнира.

Результаты узбекских спортсменов и статистика медалей

Категория Спортсмен Весовая категория Медаль Общекомандное место Взрослые Угилой Джуманова 79,4 кг Золото 7-е место Взрослые Мустафо Кадамов 61,2 кг Серебро Взрослые Жанобиддин Сатторов 83,9 кг Бронза Молодежь (У-20) Хуршидахон Розикова 79,4 кг Золото 5-е место Молодежь (У-20) Нилуфар Уролова 79,4 кг Серебро Молодежь (У-20) Дониёр Кувандиков 88,4 кг Серебро Молодежь (У-20) Фирдавс Атамуратов 61,2 кг Бронза Молодежь (У-20) Ферузбек Пайзиев 93,0 кг Бронза

Общекомандные показатели: Кто стал лидером?

На чемпионате мира в Тбилиси, как и ожидалось, первое место в общекомандном зачете заняла сборная России. Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей в молодежных соревнованиях, а также 9 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых среди взрослых — всего 40 медалей.

8 медалей узбекских бойцов на этой престижной арене в очередной раз доказали, что авторитет национальной школы смешанных единоборств на международной арене растет с каждым годом.