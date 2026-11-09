Узбекские бойцы ММА в Тбилиси: Узбекистан завоевал 8 медалей на чемпионате мира

·63·Спорт
Узбекские бойцы ММА в Тбилиси: Узбекистан завоевал 8 медалей на чемпионате мира
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  • На чемпионате мира по смешанным единоборствам в Тбилиси сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 8 медалей.
  • Сборная среди взрослых заняла 7-е место в общем зачете с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями.
  • В соревнованиях среди молодежи наши представители завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, заняв 5-е место.

В столице Грузии, городе Тбилиси, завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам среди взрослых и молодежи, прошедший под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (ИММАФ).

В этом престижном турнире, длившемся неделю, приняли участие более 800 сильнейших бойцов из 60 стран мира. В напряженных поединках с ведущими атлетами планеты члены сборной Узбекистана продемонстрировали высокое мастерство, в итоге пополнив копилку нашей делегации 8 медалями (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые).

Сборная среди взрослых: 7-е место и золотая медаль

Основная сборная Узбекистана (взрослые) завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, войдя в семерку сильнейших в общекомандном зачете (7-е место):

  • Угилой Джуманова (79,4 кг) — Чемпионка мира: Проведя уверенные бои, наша соотечественница была признана лучшей в своей весовой категории, поднялась на высшую ступень пьедестала и завоевала золотую медаль;

  • Мустафо Кадамов (61,2 кг) — Серебряная медаль: Оформил звание вице-чемпиона в напряженном финальном поединке;

  • Жанобиддин Сатторов (83,9 кг) — Бронзовая медаль: Занял место на пьедестале в тяжелой весовой категории.

Среди молодежи (У-20): 5-е место в мире и узбекский финал

Соревнования среди молодежи прошли в еще более бескомпромиссной борьбе и были полны ярких моментов. Наши представители с 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями заняли 5-е место среди 60 стран мира:

  • Исторический узбекский финал: В весовой категории 79,4 кг финальный поединок прошел между двумя спортсменками из Узбекистана. В бою за золото Хуршидахон Розикова одержала верх над своей сокомандницей Нилуфар Уроловой и стала чемпионкой мира, а Уролова стала обладательницей серебряной медали;

  • Дониёр Кувандиков (88,4 кг): Пополнил копилку команды серебряной медалью;

  • Фирдавс Атамуратов (61,2 кг) и Ферузбек Пайзиев (93 кг): Стали обладателями бронзовых медалей турнира.

Результаты узбекских спортсменов и статистика медалей

Категория

Спортсмен

Весовая категория

Медаль

Общекомандное место

Взрослые

Угилой Джуманова

79,4 кг

Золото

7-е место

Взрослые

Мустафо Кадамов

61,2 кг

Серебро

Взрослые

Жанобиддин Сатторов

83,9 кг

Бронза

Молодежь (У-20)

Хуршидахон Розикова

79,4 кг

Золото

5-е место

Молодежь (У-20)

Нилуфар Уролова

79,4 кг

Серебро

Молодежь (У-20)

Дониёр Кувандиков

88,4 кг

Серебро

Молодежь (У-20)

Фирдавс Атамуратов

61,2 кг

Бронза

Молодежь (У-20)

Ферузбек Пайзиев

93,0 кг

Бронза

Общекомандные показатели: Кто стал лидером?

На чемпионате мира в Тбилиси, как и ожидалось, первое место в общекомандном зачете заняла сборная России. Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей в молодежных соревнованиях, а также 9 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых среди взрослых — всего 40 медалей.

8 медалей узбекских бойцов на этой престижной арене в очередной раз доказали, что авторитет национальной школы смешанных единоборств на международной арене растет с каждым годом.

IMMAFСмешанные единоборстваЧемпионат мираСборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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