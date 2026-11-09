Узбекские бойцы ММА в Тбилиси: Узбекистан завоевал 8 медалей на чемпионате мира
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- На чемпионате мира по смешанным единоборствам в Тбилиси сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 8 медалей.
- Сборная среди взрослых заняла 7-е место в общем зачете с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями.
- В соревнованиях среди молодежи наши представители завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, заняв 5-е место.
В столице Грузии, городе Тбилиси, завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам среди взрослых и молодежи, прошедший под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (ИММАФ).
В этом престижном турнире, длившемся неделю, приняли участие более 800 сильнейших бойцов из 60 стран мира. В напряженных поединках с ведущими атлетами планеты члены сборной Узбекистана продемонстрировали высокое мастерство, в итоге пополнив копилку нашей делегации 8 медалями (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые).
Сборная среди взрослых: 7-е место и золотая медаль
Основная сборная Узбекистана (взрослые) завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, войдя в семерку сильнейших в общекомандном зачете (7-е место):
Угилой Джуманова (79,4 кг) — Чемпионка мира: Проведя уверенные бои, наша соотечественница была признана лучшей в своей весовой категории, поднялась на высшую ступень пьедестала и завоевала золотую медаль;
Мустафо Кадамов (61,2 кг) — Серебряная медаль: Оформил звание вице-чемпиона в напряженном финальном поединке;
Жанобиддин Сатторов (83,9 кг) — Бронзовая медаль: Занял место на пьедестале в тяжелой весовой категории.
Среди молодежи (У-20): 5-е место в мире и узбекский финал
Соревнования среди молодежи прошли в еще более бескомпромиссной борьбе и были полны ярких моментов. Наши представители с 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями заняли 5-е место среди 60 стран мира:
Исторический узбекский финал: В весовой категории 79,4 кг финальный поединок прошел между двумя спортсменками из Узбекистана. В бою за золото Хуршидахон Розикова одержала верх над своей сокомандницей Нилуфар Уроловой и стала чемпионкой мира, а Уролова стала обладательницей серебряной медали;
Дониёр Кувандиков (88,4 кг): Пополнил копилку команды серебряной медалью;
Фирдавс Атамуратов (61,2 кг) и Ферузбек Пайзиев (93 кг): Стали обладателями бронзовых медалей турнира.
Результаты узбекских спортсменов и статистика медалей
Категория
Спортсмен
Весовая категория
Медаль
Общекомандное место
Взрослые
Угилой Джуманова
79,4 кг
Золото
7-е место
Взрослые
Мустафо Кадамов
61,2 кг
Серебро
Взрослые
Жанобиддин Сатторов
83,9 кг
Бронза
Молодежь (У-20)
Хуршидахон Розикова
79,4 кг
Золото
5-е место
Молодежь (У-20)
Нилуфар Уролова
79,4 кг
Серебро
Молодежь (У-20)
Дониёр Кувандиков
88,4 кг
Серебро
Молодежь (У-20)
Фирдавс Атамуратов
61,2 кг
Бронза
Молодежь (У-20)
Ферузбек Пайзиев
93,0 кг
Бронза
Общекомандные показатели: Кто стал лидером?
На чемпионате мира в Тбилиси, как и ожидалось, первое место в общекомандном зачете заняла сборная России. Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей в молодежных соревнованиях, а также 9 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых среди взрослых — всего 40 медалей.
8 медалей узбекских бойцов на этой престижной арене в очередной раз доказали, что авторитет национальной школы смешанных единоборств на международной арене растет с каждым годом.
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