Когда Хусниддин Аликулов вернется на поле? Ожидаемое заявление главного тренера «Ризеспора»

Главный тренер клуба «Ризеспор», выступающего в Турецкой Суперлиге, Реджеп Учар предоставил подробную информацию о состоянии здоровья защитника национальной сборной Узбекистана Хусниддина Аликулова, который проходит этап восстановления после тяжелой травмы, а также о том, когда он сможет выйти на поле в официальных матчах.

26-летний центральный защитник, перенесший операцию на крестообразных связках колена, возвращается в строй после длительного перерыва.

«Тренируется уже месяц, но к игре не готов»: Оценка главного тренера

Наставник команды Реджеп Учар подчеркнул, что они действуют осторожно, чтобы не подвергать риску здоровье опытного защитника:

Возвращение к тренировкам: «Аликулов был вынужден долгое время оставаться вне игры из-за серьезной травмы, так как перенес сложную операцию на крестообразных связках;

Работа с группой: Наш футболист уже около месяца участвует в командных тренировках и сегодня также занимается в общей группе в полном объеме;

Вопрос игровой практики: Однако на данный момент он еще не полностью готов участвовать в официальных встречах с их интенсивностью. Если смотреть реально, Аликулову потребуется еще немного времени, чтобы набрать прежнюю оптимальную спортивную форму», — отметил турецкий специалист.

Позади важная потеря для сборной и «Ризеспора»

Хусниддин Аликулов является не только одной из ключевых фигур в центре обороны «Ризеспора», но и одним из лидеров защитных редутов национальной сборной Узбекистана.

Врачи и тренерский штаб планируют не рисковать при возвращении защитника на поле, минимизируя риск рецидива, и постепенно вводить его в игру со скамейки запасных в ближайшие недели.