Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?
Капитан и нападающий национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов продолжает демонстрировать по-настоящему яркую игру в Суперлиге Турции. Выступающий за «Истанбул Башакшехир» наш соотечественник стал настоящим лидером в матче 6-го тура против «Генчлербирлиги». Шомуродов, терзавший защитников соперника на протяжении 77 минут, дважды поразил ворота оппонентов и обеспечил своей команде крупную и уверенную победу со счетом 4:0. Авторитетный статистический портал Флашскоре оценил действия узбекского бомбардира в 8,7 балла, признав его лучшим игроком матча.
Второй гол Элдора довел число его личных голов в текущем сезоне Суперлиги до 6. Вышедший на поле вместо него на 77-й минуте еще одна звезда нашей национальной сборной Аббосбек Файзуллаев удостоился 6,6 балла. После этой важной победы «Башакшехир» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.
Итак, сможет ли этот взлет Элдора Шомуродова сделать его главным бомбардиром чемпионата Турции, и перехватит ли он лидерство в гонке у звездных соперников?
«Дубль Шомуродова и бомбардирская гонка»: Детали матча
Самые важные моменты противостояния «Истанбул Башакшехира» и «Генчлербирлиги»:
8,7 балла и герой матча: Элдор Шомуродов получил самую высокую оценку в матче и стал главным претендентом на попадание в символическую сборную тура;
6-й гол в сезоне: Узбекский форвард с 6 голами в Суперлиге догнал Виктора Осимхена и Гифта Орбана;
Узбекская ротация: На 77-й минуте автора дубля заменил его партнер по сборной Аббосбек Файзуллаев;
Интрига в гонке бомбардиров: Мохамед Салах («Трабзонспор»), оформивший хет-трик в этом же туре, довел количество своих голов до 7 и вышел на 1-е место;
Подъем в таблице: Успех со счетом 4:0 позволил стамбульскому клубу набрать 7 очков и подняться на 12-е место.
Суперлига Турции, 6-й тур: Таблица бомбардирской гонки
Показатели самых результативных нападающих чемпионата:
Место
Имя футболиста
Команда
Количество забитых голов
1
Мохамед Салах
«Трабзонспор»
7
2
Элдор Шомуродов
«Истанбул Башакшехир»
6
2
Виктор Осимхен
«Галатасарай»
6
2
Гифт Орбан
«Трабзонспор»
6
Футбольный анализ: Эксперты о Шомуродове и «Башакшехире»
Основные выводы спортивных обозревателей и аналитиков турецкого футбола:
Стабильность в центре нападения: Элдор Шомуродов в текущем сезоне с пользой проводит каждую минуту на поле; его высокий прессинг и позиционное чутье в штрафной площади создают серьезные проблемы для соперников;
Конкуренция уровня Осимхена и Салаха: Участие в гонке бомбардиров наряду с ярчайшими звездами Европы позитивно сказывается на трансферной стоимости и психологической уверенности Шомуродова;
Отличная форма перед сбором национальной сборной: То, что главный форвард начал забивать голы перед матчами сборной Узбекистана в сентябре и октябре против Ирана, Сирии и Южной Кореи, является большим преимуществом для тренерского штаба;
Период адаптации для Файзуллаева: Молодому полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву потребуется немного времени, чтобы полностью влиться в темп чемпионата Турции, однако нахождение в одной команде с Шомуродовым поможет ему адаптироваться быстрее.
Игра, показанная Элдором Шомуродовым против «Генчлербирлиги», доказала, что он останется одним из самых опасных и результативных форвардов чемпионата Турции в новом сезоне.
А как считаете вы, сможет ли Элдор Шомуродов обойти Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена и стать лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги по итогам сезона? Сколько голов вы ждете от Элдора в предстоящих товарищеских матчах национальной сборной против Ирана и Южной Кореи? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого грандиозного успеха лидера узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками!
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