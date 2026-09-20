Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?

·59·Спорт
Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?

Капитан и нападающий национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов продолжает демонстрировать по-настоящему яркую игру в Суперлиге Турции. Выступающий за «Истанбул Башакшехир» наш соотечественник стал настоящим лидером в матче 6-го тура против «Генчлербирлиги». Шомуродов, терзавший защитников соперника на протяжении 77 минут, дважды поразил ворота оппонентов и обеспечил своей команде крупную и уверенную победу со счетом 4:0. Авторитетный статистический портал Флашскоре оценил действия узбекского бомбардира в 8,7 балла, признав его лучшим игроком матча.

Второй гол Элдора довел число его личных голов в текущем сезоне Суперлиги до 6. Вышедший на поле вместо него на 77-й минуте еще одна звезда нашей национальной сборной Аббосбек Файзуллаев удостоился 6,6 балла. После этой важной победы «Башакшехир» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.

Итак, сможет ли этот взлет Элдора Шомуродова сделать его главным бомбардиром чемпионата Турции, и перехватит ли он лидерство в гонке у звездных соперников?

«Дубль Шомуродова и бомбардирская гонка»: Детали матча

Самые важные моменты противостояния «Истанбул Башакшехира» и «Генчлербирлиги»:

  • 8,7 балла и герой матча: Элдор Шомуродов получил самую высокую оценку в матче и стал главным претендентом на попадание в символическую сборную тура;

  • 6-й гол в сезоне: Узбекский форвард с 6 голами в Суперлиге догнал Виктора Осимхена и Гифта Орбана;

  • Узбекская ротация: На 77-й минуте автора дубля заменил его партнер по сборной Аббосбек Файзуллаев;

  • Интрига в гонке бомбардиров: Мохамед Салах («Трабзонспор»), оформивший хет-трик в этом же туре, довел количество своих голов до 7 и вышел на 1-е место;

  • Подъем в таблице: Успех со счетом 4:0 позволил стамбульскому клубу набрать 7 очков и подняться на 12-е место.

Суперлига Турции, 6-й тур: Таблица бомбардирской гонки

Показатели самых результативных нападающих чемпионата:

Место

Имя футболиста

Команда

Количество забитых голов

1

Мохамед Салах

«Трабзонспор»

7

2

Элдор Шомуродов

«Истанбул Башакшехир»

6

2

Виктор Осимхен

«Галатасарай»

6

2

Гифт Орбан

«Трабзонспор»

6

Футбольный анализ: Эксперты о Шомуродове и «Башакшехире»

Основные выводы спортивных обозревателей и аналитиков турецкого футбола:

  • Стабильность в центре нападения: Элдор Шомуродов в текущем сезоне с пользой проводит каждую минуту на поле; его высокий прессинг и позиционное чутье в штрафной площади создают серьезные проблемы для соперников;

  • Конкуренция уровня Осимхена и Салаха: Участие в гонке бомбардиров наряду с ярчайшими звездами Европы позитивно сказывается на трансферной стоимости и психологической уверенности Шомуродова;

  • Отличная форма перед сбором национальной сборной: То, что главный форвард начал забивать голы перед матчами сборной Узбекистана в сентябре и октябре против Ирана, Сирии и Южной Кореи, является большим преимуществом для тренерского штаба;

  • Период адаптации для Файзуллаева: Молодому полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву потребуется немного времени, чтобы полностью влиться в темп чемпионата Турции, однако нахождение в одной команде с Шомуродовым поможет ему адаптироваться быстрее.

Игра, показанная Элдором Шомуродовым против «Генчлербирлиги», доказала, что он останется одним из самых опасных и результативных форвардов чемпионата Турции в новом сезоне.

А как считаете вы, сможет ли Элдор Шомуродов обойти Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена и стать лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги по итогам сезона? Сколько голов вы ждете от Элдора в предстоящих товарищеских матчах национальной сборной против Ирана и Южной Кореи? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого грандиозного успеха лидера узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками!

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшехирСуперлига ТурцииГенчлербирлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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