Для узбекистанских футбоистов в Суперлиге Турции ожидаются большие изменения

Футболисты, являющиеся гражданами тюркских государств, в том числе Узбекистана, в ближайшем будущем могут выступать в Суперлиге Турции не в качестве легионеров, а в статусе местных турецких игроков. Согласно сообщению авторитетного турецкого издания ТРТ Хабер, этот вопрос серьезно обсуждается на уровне государства и футбольных организаций.

Заместитель председателя правящей в правительстве Турции Партии справедливости и развития (АК Парти) Кюршад Зорлу подтвердил, что выступил с официальной инициативой о пересмотре правового статуса спортсменов, прибывающих из тюркского мира.

Переговоры с ТФФ и 200-миллионное тюркское пространство

Данный проект направлен не просто на изменение правил, а на выведение футбольной интеграции между тюркскими народами на новый уровень:

Встреча с федерацией: Как сообщил Кюршад Зорлу, уже начаты практические шаги по официальному изменению статуса игроков из тюркских государств и проведены переговоры с президентом Футбольной федерации Турции (ТФФ);

Открытие молодых талантов: «Это не ограничится лишь изменением статуса. Если мы доведем проект до конца, откроется возможность для поиска и поддержки тысяч молодых талантов в огромном тюркском регионе с населением более 200 миллионов человек»;

Результаты на международных состязаниях: Предусматривается воспитание молодежи в местных академиях и повышение конкурентоспособности национальных сборных на чемпионатах мира, континентальных первенствах и других престижных международных турнирах.

Узбекистанские звезды в Суперлиге Турции: как это решение повлияет на них?

Если данная инициатива официально вступит в силу, спрос на узбекистанских мастеров кожаного мяча в турецких клубах резко возрастет, и они будут освобождены от лимитных ограничений. В настоящее время в Суперлиге выступают три наших ведущих футболиста:

Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев: Обе атакующие звезды достойно защищают честь «Истанбул Башакшехир». Стоит особо отметить, что в прошлом сезоне Шомуродов забил 22 гола в чемпионате и стал лучшим бомбардиром Суперлиги Турции;

Хусниддин Аликулов: Надежный центральный защитник с 2023 года стабильно выступает в основном составе «Ризеспора».

Ожидается, что предоставление статуса местного игрока еще больше облегчит узбекистанским талантам путь через Турцию в ведущие клубы Европы.