Эльдор Шомуродов забил свой 9-й гол, «Башакшехир» после 0:2 обыграл «Чорум» со счетом 4:2
В 12-м туре чемпионата Турции «Башакшехир» на своем поле встретился с «Чорумом». Несмотря на то, что гости вели в счете 2:0, в итоге стамбульцы вырвали волевую победу — 4:2.
Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начал матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и на 78-й минуте забил первый гол своей команды, положив начало камбэку. Для нападающего этот гол стал 9-м в текущем сезоне турецкой Суперлиги.
4 гола за 13 минут и положение в турнирной таблице
На 29-й минуте матча Рамирес, а на 68-й минуте Махмич забили голы, обеспечив «Чоруму» комфортное преимущество. Однако после того, как на 78-й минуте Шомуродов сократил разницу в счете, Йылдырым, вышедший на замену на 69-й минуте, стал настоящим героем — он поразил ворота соперника трижды на 82-й, 86-й и 90+1-й минутах, оформив хет-трик.
После этой победы «Башакшехир» довел количество своих очков до 20 и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Чорум» с 16 очками идет на 11-й строчке.
Показатели
«Башакшехир»
«Чорум»
Итоговый счет
4
2
Голы
Эльдор Шомуродов (78'), Йылдырым (82', 86', 90+1')
Рамирес (29'), Махмич (68')
Узбекский легионер
Эльдор Шомуродов (90 минут, 1 гол — 9-й гол в сезоне)
—
Место в таблице / Очки
7-е место (20 очков)
11-е место (16 очков)
Протокол матча и составы
Турецкая Суперлига. 12-й тур
«Башакшехир» — «Чорум» 4:2
Голы: Эльдор Шомуродов (78), Йылдырым (82, 86, 90+1) — Рамирес (29), Махмич (68).
«Башакшехир»: Мухаммад, Карбовник, Опоку, Эмин, Саба (Булут, 46), Калузински, Ольсен, Кемен, Брнич, Зельке (Йылдырым, 69), Эльдор Шомуродов.
Как вы думаете, сможет ли Эльдор Шомуродов после этих результативных игр возглавить гонку бомбардиров турецкой Суперлиги? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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