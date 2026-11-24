В 12-м туре чемпионата Турции «Башакшехир» на своем поле встретился с «Чорумом». Несмотря на то, что гости вели в счете 2:0, в итоге стамбульцы вырвали волевую победу — 4:2.

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов начал матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и на 78-й минуте забил первый гол своей команды, положив начало камбэку. Для нападающего этот гол стал 9-м в текущем сезоне турецкой Суперлиги.

4 гола за 13 минут и положение в турнирной таблице

На 29-й минуте матча Рамирес, а на 68-й минуте Махмич забили голы, обеспечив «Чоруму» комфортное преимущество. Однако после того, как на 78-й минуте Шомуродов сократил разницу в счете, Йылдырым, вышедший на замену на 69-й минуте, стал настоящим героем — он поразил ворота соперника трижды на 82-й, 86-й и 90+1-й минутах, оформив хет-трик.