«Кавана его усыпит»: бывший соперник желает Рамазону Темирову нокаута

Боец UFC Чарльз Джонсон узбекистанский мастер единоборств Рамазон Темиров сделал громкие и оскорбительные заявления.

Американский спортсмен открыто обвинил своего бывшего соперника, готовящегося к предстоящему бою, в употреблении запрещенных веществ (допинга) и пожелал ему тяжелого нокаута в поединке против британца Лоуэна Каваны.

«Его спас только гонг»: болезненные воспоминания Джонсона

Чарльз Джонсон и Рамазон Темиров встретились в октагоне в 2024 году, тогда наш соотечественник отправил соперника в эффектный нокаут. Однако Джонсон до сих пор не может смириться с этим поражением:

Обвинения в стероидах: «Этого мошенника, пойманного на стероидах, никто, кроме его соотечественников, не замечает», — заявил Джонсон;

О том бое: «В ту ночь он был фактически мертв, его спасли только гонг и таймер. Даже под воздействием стероидов, повышающих кардио и выносливость, он едва держался на ногах в перерывах между раундами», — утверждает он.

«Пусть споткнется и будет нокаутирован»: ненависть перед поединком с Каваной

Американский спортсмен не скрывал своей ненависти по поводу важного предстоящего боя Темирова:

Проклятия: «Надеюсь, он споткнется о камень, когда будет выходить в клетку (октагон), а Кавана отправит его в ужасающий нокаут и усыпит», — сказал Джонсон;

Требование двухлетней дисквалификации: По мнению Чарльза, любой боец в мире ММА, намеренно использующий допинг и стероиды для получения преимущества над соперником, должен быть дисквалифицирован минимум на 2 года.

Важное испытание для Темирова

Несмотря на резкие и провокационные высказывания Чарльза Джонсона, всё внимание Рамазона Темирова сосредоточено на завтрашнем главном поединке.

Наш соотечественник выйдет в октагон против опасного непобежденного британца Лоуэна Каваны. Этот бой — отличная возможность для Темирова подняться в рейтинге дивизиона и дать достойный ответ критикам.