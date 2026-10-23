Огненный бой на UFC 333: Лонер Кавана высказался о поединке против узбекского нокаутера

·95·Спорт
Огненный бой на UFC 333: Лонер Кавана высказался о поединке против узбекского нокаутера

Узбекский спортсмен Рамазон Темиров, привлекающий внимание болельщиков яркими победами на турнирах UFC — самого престижного промоушена по смешанным единоборствам (ММА), стоит перед очередным важным испытанием.

Наш соотечественник поднимется в октагон против известного английского бойца Лонера Каваны в рамках турнира «UFC 333», который пройдет в Абу-Даби. Перед этим боем британский спортсмен особо отметил мастерство, ударную мощь и опасные стороны узбекского бойца.

«13 нокаутов в первом раунде — это настоящий уровень»

Лонер Кавана высоко оценил рекорды Рамазона Темирова и его агрессивные действия в октагоне:

  • Восхищение соперником: «Бои Рамазона Темирова произвели на меня очень сильное впечатление. Завершить 13 боев в своей карьере досрочно уже в первом раунде — это поистине поразительный и потрясающий результат;

  • Гарантия шоу: Я думаю, что это противостояние пройдет действительно на высоком уровне. Мы подарим болельщикам по-настоящему интересный и яростный бой, который стоит посмотреть», — сказал английский боец.

Кавана определил сильные стороны Темирова

Британский боец подчеркнул уникальный стиль боя Темирова и отметил важность подготовки к нему:

  • Сила удара и дистанция: «Он относится к категории бойцов-нокаутеров, которые бьют очень сильно и тяжело;

  • Атакующий стиль: Рамазон всегда любит двигаться вперед, максимально сближаться с соперником и обрушивать град резких ударов. Я должен быть к этому полностью готов», — подытожил Кавана.

Ожидается, что столкновение двух спортсменов, любящих быстрые развязки и бескомпромиссные рубки, станет одним из самых зрелищных и динамичных поединков карда «UFC 333».

Рамазон ТемировUFC 333Лонер КаванаMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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