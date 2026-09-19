«Нокаут претендента!»: Рамазон Темиров раскрыл секреты противостояния со Стивом Эрсегом

Ставший настоящей сенсацией узбекских единоборств в наилегчайшем весе (флйвеигхт) — одном из самых быстрых и зрелищных дивизионов промоушена UFC, Рамазон Темиров раскрыл закулисные подробности своей самой крупной победы в карьере. 25 июля на арене «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках яркого турнира UFC наш соотечественник вышел в октагон против второго номера дивизиона, бывшего претендента на титул Стива Эрсега и уже в первом раунде отправил соперника в жуткий технический нокаут.

Вспоминавший этот яркий триумф Темиров рассказал, что потратил на подготовку к данному бою более 35 тысяч долларов США из личных средств. Эта крупная инвестиция, направленная на высококлассных спарринг-партнеров, штаб зарубежных тренеров, специальные медицинские и восстановительные лагеря, в итоге оправдала себя на сто процентов и вывела узбекского бойца в топ-10 мирового рейтинга. Темиров не собирается останавливать этот темп: 24 октября на той же счастливой арене в Абу-Даби его ждет новое испытание против непобежденного английского нокаутера Лоуэна Каваны.

Итак, какую роль сыграл 35-долларовый лагерь в победе над Эрсегом, насколько неудобен стиль Лоуэна Каваны для Темирова и насколько это страшное противостояние 24 октября приблизит Рамазона к чемпионскому поясу?

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Победа Рамазона Темирова над бывшим претендентом на титул Стивом Эрсегом в цифрах:

Финансовая и физическая инвестиция: На бойцовский лагерь было выделено более 35 тысяч долларов, налажена система тренировок самого элитного уровня;

Геройство в первом раунде: В бою, прошедшем 25 июля в Абу-Даби, австралийский экс-претендент не выдержал стартового натиска и тяжелой серии ударов Темирова;

Признание в элитной лиге: Данный нокаут внес Рамазона Темирова в список самых опасных нокаутеров дивизиона и будущих претендентов на титул;

Безупречность тактического плана: Ключом к победе стали правильный выбор дистанции и точное попадание в открытую челюсть соперника на контратаке.

«24 октября: Противостояние с опасным бойцом из Англии»: Испытание Лоуэном Каваной

Подробности о следующем сопернике и новом вечере в Абу-Даби:

Статус соперника: Англичанин Лоуэн Кавана (Лоне'ер Каванагх) считается одним из самых быстрых и обладающих мощной динамикой талантов своего дивизиона;

Дата и место боя: 24 октября, ОАЭ, город Абу-Даби, «Этихад Арена» — поединок пройдет в рамках главного карда турнира;

Цена противостояния: Очередная победа в этом бою откроет Темирову официальную возможность войти в четверку претендентов на чемпионский титул;

Второй дом в октагоне: Арены Абу-Даби и поддержка тысяч узбекских болельщиков вновь станут для Темирова дополнительным источником сил.

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Выводы специалистов и тренеров:

Цена элитной подготовки: Победы на уровне современного UFC достигаются не только за счет таланта, но и благодаря высококвалифицированным нутрициологам, тренерам по борьбе и дорогостоящим тренировочным спаррингам;

Бой стилей: В поединке против Лоуэна Каваны от Темирова потребуется еще более высокий темп и контроль работы ног, так как британский боец крайне опасен в контратаках;

Новая вершина узбекского ММА: Тот факт, что Рамазон Темиров выбирает подряд звездных соперников и не бегает от боев, показывает его твердую уверенность в завоевании пояса.

Яркий нокаут Рамазона Темирова в бою со Стивом Эрсегом и серьезное отношение к следующему сложному поединку в очередной раз доказали, что мастера единоборств из Узбекистана способны на равных конкурировать с мировой элитой.

А как считаете вы, сможет ли Рамазон Темиров 24 октября в Абу-Даби досрочно нокаутировать Лоуэна Кавану так же, как Эрсега, или британский боец доведет дело до судейского решения? Верите ли вы, что наш соотечественник скоро выйдет в октагон за чемпионским поясом UFC? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого жаркого шествия узбекского спортсмена в октагоне со всеми любителями единоборств и друзьями!