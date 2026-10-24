Во сколько начнется бой Рамазона Темирова против Лона Каваны в Абу-Даби?

·418·Спорт
Во сколько начнется бой Рамазона Темирова против Лона Каваны в Абу-Даби?

Сегодня, 24 октября в столице ОАЭ Абу-Даби в рамках престижного турнира UFC 333 узбекский боец смешанных единоборств Рамазон Темиров проведет свой важный поединок.

Стремящийся подняться в рейтинге наилегчайшего веса, Темиров в рамках этого турнира сразится с опасным британским бойцом Лоном Каваной.Когда начнется бой и где его можно посмотреть в прямом эфире?

Время начала и детали трансляции этого противостояния, которое ждут миллионы узбекских любителей спорта, следующие:

Точное время начала:

  • Поединок между Рамазоном Темировым и Лоном Каваной по ташкентскому времени ожидается в ночь на 25 октября, примерно в 00:15; Прямая трансляция: Болельщики из нашей страны могут посмотреть этот захватывающий поединок в прямом эфире на платформе

  • Сетанта Узбекистан. Рекорды и статистика бойцов Оба спортсмена накопили солидный опыт на профессиональных аренах ММА, а их показатели в октагоне свидетельствуют о высоком темпе: Рамазон Темиров:

За свою карьеру провел 23 боя, одержав

20 побед

  • и потерпев всего 3 поражения. Его взрывная скорость и мощные удары всегда представляли серьезную угрозу для соперников; Лон Кавана: На счету британского бойца 12 встреч, из которых 10 побед

  • и 2 поражения. Эта победа создаст для нашего соотечественника стратегическую возможность еще глубже войти в число топовых бойцов дивизиона и приблизиться к титульной гонке. 10 та г‘Алаба ва 2 та маг‘лубият мавджуд.

Мазкур г‘Алаба хамюртимизга дивизион топ-джангчилари сафига янада чукуррок кириб бориш ва титул пойгасига якинлашиш учун стратегик имконият яратади.

UFCРамазон ТемировММААбу-ДабиБои
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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