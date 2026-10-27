Анализ боя Темиров — Кавана: почему план на поединок в Абу-Даби провалился?

·65·Спорт
Анализ боя Темиров — Кавана: почему план на поединок в Абу-Даби провалился?

В рамках престижного турнира UFC 333, прошедшего в Абу-Даби, узбекский боец UFC Рамазон Темиров, вышедший в октагон против англичанина Лона Каваны, неожиданно потерпел поражение. После этого поединка наставник спортсмена, опытный тренер Жасур Алижонов, подробно проанализировал действия своего подопечного и раскрыл тактические ошибки, приведшие к неожиданному проигрышу.

По мнению тренера, главным переломным моментом в бою стало то, что Рамазон слишком увлекся попыткой досрочно нокаутировать соперника уже в 1-м раунде и отошел от намеченного плана на бой.

«В начале все шло по плану»: где началась ошибка?

Жасур Алижонов подчеркнул следующие важные моменты относительно первых минут поединка 24 октября и указаний в октагоне:

  • Нетерпеливость и соблазн нокаута: «В начале все шло по плану. Однако Рамазон немного поторопился. Мы должны были проявить максимум терпения в 1-м раунде и не гнаться за нокаутом», — оценил ситуацию Алижонов;

  • План по усилению давления во 2-м раунде: Согласно изначальной тактике, разработанной тренерским штабом, в первые 5 минут планировалось изучить соперника, а основной темп, активное давление и переход к открытому бою должны были начаться только со 2-го раунда;

  • Излишняя самоуверенность: «К концу раунда Рамазон слишком поверил в силу своего удара и, немного забыв о защите, начал резко атаковать».

Дистанция потеряна: как сработал контрудар соперника?

В решающий момент боя англичанин Лон Кавана безупречно выполнил тренерские установки:

  • Предупреждение из угла: Алижонов несколько раз выкрикивал, напоминая Рамазону не открываться и сохранять дистанцию в те опасные моменты;

  • Контратака Каваны: Соперник эффективно воспользовался желанием Темирова оформить нокаут — он уклонялся от мощных ударов и неожиданно точно ответил серией контрударов;

  • Важный урок: Это поражение еще раз показало молодому и перспективному узбекскому бойцу, насколько важны хладнокровие и дисциплина в высшем дивизионе.

Данный поединок стал важным испытанием для Рамазона Темирова в лиге UFC. Тренерский штаб сделал соответствующие выводы из этих уроков и выражает уверенность, что в будущих боях спортсмен вернется в октагон более хладнокровным и тактически подготовленным.

Рамазон ТемировUFCЖасур АлижоновЛон Кавана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)25 октября 09:11Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца КаваныРамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны25 октября 08:05«Темиров — настоящий монстр, в нем есть ужасающая сила»: Дастин Порье о предстоящем бою«Темиров — настоящий монстр, в нем есть ужасающая сила»: Дастин Порье о предстоящем бою23 октября 09:49«Нокаут претендента!»: Рамазон Темиров раскрыл секреты противостояния со Стивом Эрсегом«Нокаут претендента!»: Рамазон Темиров раскрыл секреты противостояния со Стивом Эрсегом19 сентября 19:34Махмуд Мурадов и Муроджон Ахмадалиев поддержали Рамазона Темирова после пораженияМахмуд Мурадов и Муроджон Ахмадалиев поддержали Рамазона Темирова после пораженияСегодня 22:58Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)25 октября 08:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере