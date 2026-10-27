Анализ боя Темиров — Кавана: почему план на поединок в Абу-Даби провалился?

В рамках престижного турнира UFC 333, прошедшего в Абу-Даби, узбекский боец UFC Рамазон Темиров, вышедший в октагон против англичанина Лона Каваны, неожиданно потерпел поражение. После этого поединка наставник спортсмена, опытный тренер Жасур Алижонов, подробно проанализировал действия своего подопечного и раскрыл тактические ошибки, приведшие к неожиданному проигрышу.

По мнению тренера, главным переломным моментом в бою стало то, что Рамазон слишком увлекся попыткой досрочно нокаутировать соперника уже в 1-м раунде и отошел от намеченного плана на бой.

«В начале все шло по плану»: где началась ошибка?

Жасур Алижонов подчеркнул следующие важные моменты относительно первых минут поединка 24 октября и указаний в октагоне:

Нетерпеливость и соблазн нокаута: «В начале все шло по плану. Однако Рамазон немного поторопился. Мы должны были проявить максимум терпения в 1-м раунде и не гнаться за нокаутом», — оценил ситуацию Алижонов;

План по усилению давления во 2-м раунде: Согласно изначальной тактике, разработанной тренерским штабом, в первые 5 минут планировалось изучить соперника, а основной темп, активное давление и переход к открытому бою должны были начаться только со 2-го раунда;

Излишняя самоуверенность: «К концу раунда Рамазон слишком поверил в силу своего удара и, немного забыв о защите, начал резко атаковать».

Дистанция потеряна: как сработал контрудар соперника?

В решающий момент боя англичанин Лон Кавана безупречно выполнил тренерские установки:

Предупреждение из угла: Алижонов несколько раз выкрикивал, напоминая Рамазону не открываться и сохранять дистанцию в те опасные моменты;

Контратака Каваны: Соперник эффективно воспользовался желанием Темирова оформить нокаут — он уклонялся от мощных ударов и неожиданно точно ответил серией контрударов;

Важный урок: Это поражение еще раз показало молодому и перспективному узбекскому бойцу, насколько важны хладнокровие и дисциплина в высшем дивизионе.

Данный поединок стал важным испытанием для Рамазона Темирова в лиге UFC. Тренерский штаб сделал соответствующие выводы из этих уроков и выражает уверенность, что в будущих боях спортсмен вернется в октагон более хладнокровным и тактически подготовленным.