После болезненного поражения Рамазон Темиров обратился к своим болельщикам

Известный узбекистанский боец Рамазон Темиров, прославившийся своими яркими поединками в промоушене UFC, впервые после сложного боя в Абу-Даби вышел на связь с общественностью и обратился к своим поклонникам с искренним посланием.

Спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram трогательную фотографию с государственным флагом Узбекистана, твердо подчеркнув, что, несмотря на поражение, он не отступит от своих больших целей и продолжит защищать честь страны на международных аренах.

«До последнего вздоха буду защищать честь своей Родины»

В своем посте в социальных сетях Темиров отметил, что не сломлен духом и стремится к новым победам:

Обещание спортсмена: «Иншааллах, до последнего вздоха я буду стремиться защищать честь своей Родины и высоко поднимать её флаг», — написал узбекистанский боец;

Поддержка болельщиков: Вскоре после публикации поста тысячи узбекистанских и зарубежных фанатов в комментариях выразили поддержку спортсмену, отметив, что настоящие чемпионы возвращаются еще сильнее именно после таких тяжелых ударов.

Что произошло на турнире UFC 333?

Крупный турнир UFC 333, прошедший 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), стал самым сложным вечером в карьере Темирова в США:

Первое поражение в лигах США: Рамазон Темиров вышел в октагон против именитого британского соперника Лонира Каваны, который за всю свою профессиональную карьеру еще ни разу не знал горечи поражений;

Неожиданный нокаут в первом раунде: Бой начался интенсивно, однако всего за полминуты до конца первого раунда британский боец нанес мощный контрудар — апперкот, решив исход ситуации в свою пользу и досрочно завершив встречу;

Прервана серия из 12 побед: Эта неудача прервала впечатляющую серию Темирова из 12 побед подряд;

Сдвиг в рейтинге: Из-за поражения нокаутом узбекистанский спортсмен опустился с 7-го на 10-е место в официальном рейтинге ТОП своей весовой категории.

Несмотря на падение в рейтингах, высокая техника ударов и сильный бойцовский дух Рамазона Темирова свидетельствуют о том, что в ближайшее время он вернется в октагон еще более сильным и вновь вступит в борьбу за лидерство в дивизионе.