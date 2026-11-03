После болезненного поражения Рамазон Темиров обратился к своим болельщикам

·86·Спорт
После болезненного поражения Рамазон Темиров обратился к своим болельщикам
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Узбекистанский боец UFC Рамазон Темиров обратился к поклонникам после поражения на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
  • В поединке против британского Лонира Каваны спортсмен получил нокаут в первом раунде, из-за чего его серия из 12 побед прервалась, а в рейтинге он опустился с 7-го на 10-е место.
  • Несмотря на это, Темиров заявил, что не сломлен морально и продолжит защищать честь Родины, стремясь к новым победам.

Известный узбекистанский боец Рамазон Темиров, прославившийся своими яркими поединками в промоушене UFC, впервые после сложного боя в Абу-Даби вышел на связь с общественностью и обратился к своим поклонникам с искренним посланием.

Спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram трогательную фотографию с государственным флагом Узбекистана, твердо подчеркнув, что, несмотря на поражение, он не отступит от своих больших целей и продолжит защищать честь страны на международных аренах.

«До последнего вздоха буду защищать честь своей Родины»

В своем посте в социальных сетях Темиров отметил, что не сломлен духом и стремится к новым победам:

  • Обещание спортсмена: «Иншааллах, до последнего вздоха я буду стремиться защищать честь своей Родины и высоко поднимать её флаг», — написал узбекистанский боец;

  • Поддержка болельщиков: Вскоре после публикации поста тысячи узбекистанских и зарубежных фанатов в комментариях выразили поддержку спортсмену, отметив, что настоящие чемпионы возвращаются еще сильнее именно после таких тяжелых ударов.

Что произошло на турнире UFC 333?

Крупный турнир UFC 333, прошедший 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), стал самым сложным вечером в карьере Темирова в США:

  • Первое поражение в лигах США: Рамазон Темиров вышел в октагон против именитого британского соперника Лонира Каваны, который за всю свою профессиональную карьеру еще ни разу не знал горечи поражений;

  • Неожиданный нокаут в первом раунде: Бой начался интенсивно, однако всего за полминуты до конца первого раунда британский боец нанес мощный контрудар — апперкот, решив исход ситуации в свою пользу и досрочно завершив встречу;

  • Прервана серия из 12 побед: Эта неудача прервала впечатляющую серию Темирова из 12 побед подряд;

  • Сдвиг в рейтинге: Из-за поражения нокаутом узбекистанский спортсмен опустился с 7-го на 10-е место в официальном рейтинге ТОП своей весовой категории.

Несмотря на падение в рейтингах, высокая техника ударов и сильный бойцовский дух Рамазона Темирова свидетельствуют о том, что в ближайшее время он вернется в октагон еще более сильным и вновь вступит в борьбу за лидерство в дивизионе.

Рамазон ТемировUFCММААбу-Даби
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Гонорары UFC 333: Волкановски заработал более миллиона, сколько получил Рамазон Темиров?Гонорары UFC 333: Волкановски заработал более миллиона, сколько получил Рамазон Темиров?28 октября 07:57Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)25 октября 09:11Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)Волкановски нокаутировал Евлоева, Ян выиграл трилогию (Все результаты UFC 333)25 октября 08:16Рамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца КаваныРамазон Темиров потерпел поражение техническим нокаутом в бою против британца Каваны25 октября 08:05Анализ боя Темиров — Кавана: почему план на поединок в Абу-Даби провалился?Анализ боя Темиров — Кавана: почему план на поединок в Абу-Даби провалился?27 октября 21:41«Темиров — настоящий монстр, в нем есть ужасающая сила»: Дастин Порье о предстоящем бою«Темиров — настоящий монстр, в нем есть ужасающая сила»: Дастин Порье о предстоящем бою23 октября 09:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»