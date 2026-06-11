Куантум Спаке планирует повторить успех SpaceX через военный СПАК

·27·Технологии
Куантум Спаке планирует повторить успех SpaceX через военный СПАК

Стартап Куантум Спаке, планирующий создание высокоманевренных космических аппаратов для военных нужд США, объявил о выходе на биржу через СПАК (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) в рамках сделки на 1,2 миллиарда долларов. Несмотря на то, что этот метод, ставший популярным в космическом секторе в 2021 году, для многих инвесторов закончился неудачей, такие проекты, как Rocket Lab и Планет, оправдали себя. Теперь Куантум Спаке также намерена пойти по этому пути, чтобы воспользоваться инвестиционной волной, созданной SpaceX и другими гигантами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основатель компании Кам Гаффариан ранее успешно запустил проект Интуитиве Мачинес. В настоящее время эта компания с оценкой в 6,4 миллиарда долларов отправляет роботизированные миссии на Луну. С помощью своего нового проекта Гаффариан стремится удовлетворить растущую потребность Космических сил США (УС Спаке Форке) в технике, способной перемещаться между орбитами и сближаться с другими аппаратами.

Бывший администратор NASA Джим Брайденстайн назначен в руководство Куантум Спаке. По его словам, компания сосредоточится на национальной безопасности. В настоящее время стартап участвует в шести государственных программах, включая проект полета на Луну. Брайденстайн планирует использовать свой политический и отраслевой опыт для получения крупных государственных контрактов.

Космический аппарат компании под названием Ranger разработан как конкурент аппаратам нового поколения России и Китая. В отличие от большинства спутников, Ranger будет обладать большим запасом топлива и сможет долгое время оставаться на высоких орбитах, позволяя отслеживать спутники противника. Также ожидается, что он будет обладать возможностью дозаправки в космосе.

Куантум Спаке уже была выбрана для участия в контракте Андромеда стоимостью 6,2 миллиарда долларов. Этот проект направлен на создание аппаратов для ведения космической разведки. Основная задача компании будет заключаться в получении заказов на реально финансируемые миссии, которые начнутся с 2030 года.

Quantum SpaceNASASpaceXКосмосТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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