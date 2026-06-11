Куантум Спаке планирует повторить успех SpaceX через военный СПАК

Стартап Куантум Спаке, планирующий создание высокоманевренных космических аппаратов для военных нужд США, объявил о выходе на биржу через СПАК (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) в рамках сделки на 1,2 миллиарда долларов. Несмотря на то, что этот метод, ставший популярным в космическом секторе в 2021 году, для многих инвесторов закончился неудачей, такие проекты, как Rocket Lab и Планет, оправдали себя. Теперь Куантум Спаке также намерена пойти по этому пути, чтобы воспользоваться инвестиционной волной, созданной SpaceX и другими гигантами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основатель компании Кам Гаффариан ранее успешно запустил проект Интуитиве Мачинес. В настоящее время эта компания с оценкой в 6,4 миллиарда долларов отправляет роботизированные миссии на Луну. С помощью своего нового проекта Гаффариан стремится удовлетворить растущую потребность Космических сил США (УС Спаке Форке) в технике, способной перемещаться между орбитами и сближаться с другими аппаратами.

Бывший администратор NASA Джим Брайденстайн назначен в руководство Куантум Спаке. По его словам, компания сосредоточится на национальной безопасности. В настоящее время стартап участвует в шести государственных программах, включая проект полета на Луну. Брайденстайн планирует использовать свой политический и отраслевой опыт для получения крупных государственных контрактов.

Космический аппарат компании под названием Ranger разработан как конкурент аппаратам нового поколения России и Китая. В отличие от большинства спутников, Ranger будет обладать большим запасом топлива и сможет долгое время оставаться на высоких орбитах, позволяя отслеживать спутники противника. Также ожидается, что он будет обладать возможностью дозаправки в космосе.

Куантум Спаке уже была выбрана для участия в контракте Андромеда стоимостью 6,2 миллиарда долларов. Этот проект направлен на создание аппаратов для ведения космической разведки. Основная задача компании будет заключаться в получении заказов на реально финансируемые миссии, которые начнутся с 2030 года.