Ученый Microsoft доказал возможность создания искусственного разума в Аге оф Эмпирес ИИ

·28·Технологии
Ученый Microsoft доказал возможность создания искусственного разума в Аге оф Эмпирес ИИ

Современные исследования часто анализируют наличие признаков эмпатии или сознания в больших языковых моделях. Исследователь из Microsoft и Йоркского университета Адриан де Винтер в своей новой работе поставил этот подход под сомнение. Автор показал, что внутри стратегии Аге оф Эмпирес ИИ, выпущенной в 1999 году, можно создать как простую нейронную сеть, так и аналог универсальной машины Тьюринга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Исследователь построил перцептрон, лежащий в основе нейронных сетей, с помощью редактора игровых сценариев. Вместо электронных сигналов использовались игровые объекты: овцы и крестьяне, перемещаясь по заранее заданным маршрутам, выполняли функции логических элементов. В аналоге машины Тьюринга роль символов на вычислительной ленте играли различные здания, а состояние системы определялось параметрами игровой экономики.

Адриан де Винтер отмечает, что многие современные тесты основаны на скрытой уверенности в том, что языковые модели обладают человеческими качествами. Если перенести те же вычислительные принципы в среду Аге оф Эмпирес ИИ, то, несмотря на неизменность математической сути процесса, ощущение «разумности» исчезает. Это показывает, что свойства, приписываемые AI, зависят не от самой модели, а от того, как человек воспринимает её через удобный интерфейс.

Ученый предлагает использовать подход «нулевой гипотезы» (Нулл Ассумптион). Согласно ему, до появления убедительных доказательств не следует приписывать AI психологические характеристики. Использование ботами вроде ChatGPT фраз типа «я думаю» или «я чувствую» может вызывать у пользователя ложные представления и эмоциональную привязанность.

MicrosoftAge Of EmpiresИскусственный ИнтеллектТехнологииChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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