В мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольнения

·28·Технологии
В мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольнения

С начала текущего года мировой технологический сектор потерял более 124 тысяч сотрудников. По данным сервиса Лаёффс.фйи, этот показатель уже превысил итоговый результат всего прошлого года, так как в 2025 году ИТ-компании сократили примерно 122 тысячи человек. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты отмечают, что данная ситуация свидетельствует о серьезных структурных изменениях на глобальном технологическом рынке. В частности, на долю крупнейших сокращений пришлись компании Oracle, Amazon и Dell, каждая из которых объявила об увольнении тысяч сотрудников.

Крупные технологические перемены и фактор искусственного интеллекта

Новая волна сокращений совпала с беспрецедентным притоком инвестиций в направление искусственного интеллекта. Крупные технологические гиганты направляют колоссальные средства на строительство дата-центров, покупку мощного ИИ-оборудования и внедрение искусственного интеллекта в свои продукты.

В частности, Oracle планирует направить около 90 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта в следующем финансовом году. Amazon, в свою очередь, продолжает инвестировать десятки и сотни миллиардов долларов в развитие соответствующей инфраструктуры.

Причины сокращений и перспективы рынка труда

Тем не менее, сами компании не связывают увольнения исключительно с прогрессом искусственного интеллекта. В числе основных причин также упоминаются избыточный найм сотрудников в период пандемии КОВИД-19 и необходимость дальнейшей оптимизации организационной структуры.

Согласно исследованию ПрикеватерхусеКуперс, искусственный интеллект в долгосрочной перспективе может не только вытеснить работников, но и создать новые рабочие места. Компании, активно внедряющие искусственный интеллект, продолжают нанимать сотрудников быстрее тех, кто осуществляет этот процесс медленно.

Ярким примером тому можно назвать Сан-Франциско — мировой центр индустрии искусственного интеллекта. Несмотря на крупные сокращения в технологическом секторе, уровень безработицы в городе снизился до 3,7% за счет того, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, продолжают нанимать персонал.

Искусственный ИнтеллектIT-индустрияРабочие местаТехнологииЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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