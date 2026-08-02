В США могут запретить сетевые инверторы из Китая

Федеральная комиссия связи США (ФКК) существенно расширила список оборудования, на которое распространяются ограничения по соображениям национальной безопасности. В этот черный список впервые вошли сетевые инверторы питания, являющиеся неотъемлемой частью домашних систем хранения энергии, солнечных электростанций и портативных источников питания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эти устройства выполняют задачу преобразования постоянного тока из аккумуляторов в переменный ток, необходимый для бытовой техники и общей сети. Именно этот тип оборудования сейчас находится в центре внимания американских регуляторов.

Требования безопасности и ограничения на импорт

Ожидается, что новые требования серьезно осложнят процесс сертификации и выпуска на рынок инверторов, импортируемых в США, в частности произведенных в Китае. Основной причиной регуляторы называют риски кибербезопасности. В частности, опасения вызывают возможность удаленного обновления программного обеспечения устройства и потенциальный риск внешнего вмешательства в его работу.

Тем не менее, вводимые ограничения не затронут модели, которые уже прошли сертификацию и официально продаются или используются в Соединенных Штатах. Однако устройствам нового типа, особенно оснащенным модулями Wi-Fi и Bluetooth, придется пройти более жесткие проверки.

Влияние на рынок и ожидаемые изменения

Хотя новые правила официально направлены на энергетическую инфраструктуру и оборудование для солнечной генерации, они также могут затронуть новые домашние системы хранения энергии и портативные электростанции. На сегодняшний день значительная часть такой продукции производи именно китайскими компаниями.

Если ФКК внедрит данные требования в полном объеме, ассортимент подобных устройств в США может резко сократиться, а цены на оставшиеся модели вырасти. При этом у некоторых производителей сохраняется возможность получения индивидуальных исключений и использования местных цепочек поставок.

Напомним, ранее в США появлялись сообщения о вероятности запрета роботов-пылесосов и газонокосилок китайского производства.