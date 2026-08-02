В США могут запретить сетевые инверторы из Китая

·1·Технологии
В США могут запретить сетевые инверторы из Китая

Федеральная комиссия связи США (ФКК) существенно расширила список оборудования, на которое распространяются ограничения по соображениям национальной безопасности. В этот черный список впервые вошли сетевые инверторы питания, являющиеся неотъемлемой частью домашних систем хранения энергии, солнечных электростанций и портативных источников питания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эти устройства выполняют задачу преобразования постоянного тока из аккумуляторов в переменный ток, необходимый для бытовой техники и общей сети. Именно этот тип оборудования сейчас находится в центре внимания американских регуляторов.

Требования безопасности и ограничения на импорт

Ожидается, что новые требования серьезно осложнят процесс сертификации и выпуска на рынок инверторов, импортируемых в США, в частности произведенных в Китае. Основной причиной регуляторы называют риски кибербезопасности. В частности, опасения вызывают возможность удаленного обновления программного обеспечения устройства и потенциальный риск внешнего вмешательства в его работу.

Тем не менее, вводимые ограничения не затронут модели, которые уже прошли сертификацию и официально продаются или используются в Соединенных Штатах. Однако устройствам нового типа, особенно оснащенным модулями Wi-Fi и Bluetooth, придется пройти более жесткие проверки.

Влияние на рынок и ожидаемые изменения

Хотя новые правила официально направлены на энергетическую инфраструктуру и оборудование для солнечной генерации, они также могут затронуть новые домашние системы хранения энергии и портативные электростанции. На сегодняшний день значительная часть такой продукции производи именно китайскими компаниями.

Если ФКК внедрит данные требования в полном объеме, ассортимент подобных устройств в США может резко сократиться, а цены на оставшиеся модели вырасти. При этом у некоторых производителей сохраняется возможность получения индивидуальных исключений и использования местных цепочек поставок.

Напомним, ранее в США появлялись сообщения о вероятности запрета роботов-пылесосов и газонокосилок китайского производства.

СШАИнверторыКитайКибербезопасностьТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияВ мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияСегодня, 20:57Почему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаПочему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаСегодня, 20:26Корейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовКорейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовСегодня, 20:21Касио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьКасио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьСегодня, 19:51Космик Аероспаке анонсировала четырехместный электрический самолетКосмик Аероспаке анонсировала четырехместный электрический самолетСегодня, 19:28Lenovo готовит новые устройства Гуглебук на базе операционной системы AndroidLenovo готовит новые устройства Гуглебук на базе операционной системы AndroidСегодня, 18:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно