Спутники научились двигаться без топлива: новая магнитная технология

·30·Технологии
Спутники научились двигаться без топлива: новая магнитная технология

Инженеры Университета Кентукки продемонстрировали технологию, которая в будущем позволит спутникам поддерживать точное взаимное расположение без использования двигателей и расхода топлива. В лабораторном эксперименте три аппарата удерживали строй, взаимодействуя друг с другом исключительно через магнитные поля. Исследование, поддержанное NASA и Национальным научным фондом США, ожидается к публикации в сентябрьском номере журнала Аероспаке Скиенке анд Течнологй за 2026 год. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технология относится к направлению электромагнитного формирования полета (ЭМФФ), основная идея которого заключается в оснащении каждого спутника электромагнитными катушками. При прохождении тока они создают магнитные поля, взаимодействующие с полями соседних аппаратов. В результате спутники могут притягиваться или отталкиваться друг от друга без физического контакта и включения двигателей. Ранее подобные системы рассматривались только для двух аппаратов, так как с увеличением числа участников процесс управления становился чрезмерно сложным.

Авторы новой работы предложили использовать переменные магнитные поля. Вместо постоянного тока катушки питаются синусоидальными сигналами разной частоты. Спутники вступают во взаимодействие только в том случае, если используют одну и ту же частоту. Этот подход позволяет отказаться от единого центрального контроллера: каждый аппарат принимает решения на основе данных только о ближайших соседях, что облегчает масштабирование системы для крупных группировок.

Для проверки идеи исследователи создали экспериментальную установку, состоящую из трех мобильных модулей, оснащенных микроконтроллером Ардуино Дуе, лазерными датчиками расстояния и системой беспроводной связи. В ходе испытаний система смогла выйти в заданную конфигурацию менее чем за 30 секунд. Средняя ошибка при удержании строя составила менее одного миллиметра, что полностью совпало с результатами компьютерного моделирования.

NASAКосмосТехнологииСпутникиArduino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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