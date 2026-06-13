С августа 2026 года ракеты Starship будут запускаться в космос ежемесячно

·46·Технологии
С августа 2026 года ракеты Starship будут запускаться в космос ежемесячно

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью телеканалу КНБК сообщила, когда состоится следующий испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. По словам топ-менеджера, Starship отправится в полет через месяц. Это будет 13-й испытательный полет, который, как и предыдущие, пройдет в суборбитальном режиме. Об этом сообщает Иксбт.ком .

После этого планируется, что полеты Starship будут выполняться регулярно, один раз в месяц. Ожидается, что 14-й полет достигнет орбитального уровня. А 15-й испытательный полет впервые стартует с космодрома в штате Флорида.

Если все процессы будут идти по намеченному плану, до конца года Starship совершит еще 6 полетов в космос. Эти заявления Гвинн Шотвелл прозвучали на фоне рекордных процессов IPO компании SpaceX.

SpaceXStarshipElon MuskКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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