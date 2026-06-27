Илон Маск покупает новый технологический стартап: Mesh Оптикал входит в состав SpaceX

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) разрешила миллиардеру Илону Маску приобрести стартап Mesh Оптикал Течнологиес, основанный бывшими инженерами компании SpaceX. Ожидается, что эта сделка положит начало новой эре в создании высокоскоростной коммуникационной инфраструктуры для AI и дата-центров. По сообщению Bloomberg, регулятор завершил антимонопольную проверку в ускоренном режиме. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Стартап Mesh Оптикал был основан в прошлом году Трэвисом Брэшеромсом, Кэмероном Рамосом и Сереной Гроун-Хеберли. Эти специалисты ранее работали над проектами SpaceX, разрабатывая системы лазерной связи (оптикал коммуникатион линкс) между спутниками Starlink. Теперь они работают над адаптацией этой технологии для наземных дата-центров (дата кентерс).

Преимущества лазерных технологий

Оптические трансиверы, предлагаемые Mesh Оптикал, считаются значительно более быстрыми и энергоэффективными по сравнению с традиционными системами на базе электричества. Технология передачи данных с помощью света позволяет без задержек управлять огромными потоками данных, необходимыми для современных суперкомпьютеров и обучения моделей AI.

В феврале этого года Mesh Оптикал привлекла 50 миллионов долларов на начальном инвестиционном этапе под руководством Триве Капитал. Столь быстрый успех стартапа и внимание со стороны бывшего работодателя свидетельствуют о высокой актуальности его технологических решений.

Стратегическое значение для SpaceX

Данная покупка для SpaceX — это не просто вопрос кадров, а этап стратегического расширения. В последнее время компания наладила сотрудничество с такими крупными разработчиками AI, как Anthropic, Google и Рефлектион AI, предоставляя им вычислительные мощности в своих дата-центрах. Это стало для компании новым и прибыльным бизнес-направлением.

Интеграция технологий Mesh значительно повысит эффективность дата-центров SpaceX. По мнению экспертов, эти решения могут быть применены не только на наземных серверах, но и в будущем — в орбитальных дата-центрах в космосе. Это полностью соответствует планам Маска по освоению космоса и расширению глобального интернет-покрытия.

Хотя финансовые детали сделки пока не разглашаются, разрешение ФТК означает, что процесс вступил в финальную стадию. Этот шаг может превратить SpaceX в лидера не только в ракетостроении, но и на рынке высокотехнологичной инфраструктуры.