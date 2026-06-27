Huawei представила технологию GigaUplink, увеличивающую скорость интернета в 5 раз

Китайский технологический гигант Huawei в рамках выставки MWC Shanghai 2026 в Шанхае объявил о революционной новинке в сфере мобильной связи — технологии GigaUplink. Данное решение направлено на значительное увеличение скорости передачи данных с устройства в сеть (uplink) и послужит фундаментом для будущих экосистем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Представленная на саммите Mobile AI Industry Summit технология вызвала большой интерес у отраслевых экспертов, операторов и представителей международных организаций. По мнению участников мероприятия, широкое распространение сервисов искусственного интеллекта (AI) на мобильных устройствах приведет к резкому росту объема данных, отправляемых пользователями в сеть. Поэтому именно увеличение пропускной способности исходящего канала стало приоритетной задачей для операторов связи.

Технические возможности и эффективность

Решение Huawei GigaUplink включает обновленные модели многоантенных систем (multi-antenna systems) и три интеллектуальных алгоритма взаимодействия. По данным ixbt.com, эта комбинация позволяет увеличить пропускную способность исходящего канала связи в 5 раз. Кроме того, качество покрытия сети улучшается на 10 dB, что обеспечивает стабильную связь даже в зонах со слабым сигналом.

Продукты компании из серий 8T8R и Massive MIMO поддерживают функции пространственного мультиплексирования и многоантенного приема. Это было достигнуто благодаря собственной технологии формирования луча (beamforming) от Huawei. Такой подход способствует точному направлению потока данных и снижению уровня шумов.

Новая эра мобильного искусственного интеллекта

Новая технология интегрирована с решением GigaGreen, разработанным Huawei. Система GigaGreen предназначена для развертывания сетей в упрощенном и сверхширокополосном режиме, помогая операторам создавать высокомощную инфраструктуру при сохранении энергоэффективности.

Представитель Huawei Цэнь Чуань в своем выступлении подчеркнул, что компания продолжит совместно с промышленными партнерами строить сети GigaUplink для мобильного AI. По его словам, разработка общих стандартов и развитие экосистемы выведут сферу мобильной связи в следующее «золотое десятилетие». Это, в свою очередь, поднимет качество облачных вычислений и AI-сервисов в реальном времени на новый уровень.

Для быстроразвивающихся рынков, таких как Узбекистан, эта технология может сыграть важную роль в будущем расширении сетей 5G и 5.5G. Увеличение скорости исходящего канала особенно актуально на фоне популяризации таких сервисов, как видеоконференции, высококачественный стриминг и облачный гейминг (cloud gaming).