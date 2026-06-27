Компания Swatch требует с Samsung 170 миллионов долларов компенсации

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Компания Swatch требует с Samsung 170 миллионов долларов компенсации

Многолетний юридический спор между известным швейцарским производителем часов Swatch Group и южнокорейским технологическим гигантом Samsung вышел на новый этап. Швейцарская компания требует компенсацию в размере 170 миллионов долларов, утверждая, что дизайн цифровых циферблатов для смарт-часов Samsung нарушил ее товарные знаки. По сообщению агентства Reuters, это дело может стать одним из крупнейших судебных процессов по защите товарных знаков в истории Великобритании. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Данный спор связан с приложениями для смарт-часов Samsung Galaxy Watch. Эти приложения позволяли пользователям устанавливать цифровые циферблаты, копирующие классические дизайны Omega, Tissot и других престижных брендов, входящих в Swatch Group. В 2022 году Высокий суд Лондона признал компанию Samsung виновной в нарушении прав на товарные знаки.

Кража дизайна и вопрос лицензирования

В настоящее время судебный процесс сосредоточен исключительно на определении суммы компенсации. По расчетам специалистов Swatch Group, сумма в 170 миллионов долларов эквивалентна гипотетической стоимости лицензии за использование дизайна десяти брендов. Компания установила столь высокую сумму, учитывая узнаваемость и коммерческую ценность своих брендов. Швейцарцы обеспокоены тем, что их традиционное часовое искусство обесценивается из-за цифровых копий.

Сторона Samsung решительно выступает против этих требований. По данным Financial Times, технологический гигант считает запрашиваемую сумму компенсации чрезмерно высокой и необоснованной. По мнению представителей компании, существование цифровых циферблатов не нанесло серьезного ущерба рынку традиционных часов, и такой огромный штраф несправедлив.

Репутация бренда и рыночная стратегия

Интересно, что Swatch Group сознательно решила не выходить на полноценный рынок смарт-часов. Руководство компании считает приоритетной задачей сохранение престижа традиционных механических и кварцевых часов. Руководство бренда Tissot подчеркивает, что массовое использование их дизайнов на цифровых устройствах наносит ущерб эксклюзивности и репутации швейцарских часов.

Это судебное решение имеет большое значение не только в Великобритании, но и в глобальном масштабе. По мнению аналитиков Reuters, окончательный вердикт в Лондоне может напрямую повлиять на аналогичный иск Swatch против Samsung в США. Ожидается, что это создаст новый прецедент в области защиты интеллектуальной собственности в мире технологий.

В настоящее время судебные слушания продолжаются, и окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы. Если суд вынесет решение в пользу Swatch, это станет мощным стимулом для других традиционных брендов защищать свою интеллектуальную собственность на технологических платформах.

SwatchSamsungСмарт-часыДизайнСуд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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