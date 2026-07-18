Tesla представила новый беговел для детей

Компания Tesla представила новый беговел (балансировочный велосипед) под названием Баланке Бике фор Кидс, предназначенный для детей младшего возраста. Новинка уже поступила в продажу в онлайн-магазине Tesla Шоп. Об этом сообщает издание Хабр.

Беговел — это велосипед без педалей и цепной передачи, который приводится в движение тем, что ребенок отталкивается ногами от земли. Специалисты отмечают, что такое транспортное средство помогает детям развивать навыки удержания равновесия и координации движений, что в дальнейшем облегчает освоение обычного велосипеда.

Новая модель от Tesla оснащена легкой рамой из магниевого сплава, сиденьем с пятиступенчатой регулировкой, надписью Tesla на боковой части и знаменитым логотипом «Т» на передней панели.

По данным компании, беговел рассчитан на детей в возрасте от 2 до 5 лет. Рекомендуется, чтобы длина ног ребенка составляла не менее 35 сантиметров, а вес не превышал 35 килограммов. Все необходимые для сборки велосипеда инструменты входят в комплект.

Новая модель Баланке Бике фор Кидс поступила в продажу по цене 225 долларов США.