Tesla представила новый беговел для детей

·89·Технологии
Tesla представила новый беговел для детей

Компания Tesla представила новый беговел (балансировочный велосипед) под названием Баланке Бике фор Кидс, предназначенный для детей младшего возраста. Новинка уже поступила в продажу в онлайн-магазине Tesla Шоп. Об этом сообщает издание Хабр.

Беговел — это велосипед без педалей и цепной передачи, который приводится в движение тем, что ребенок отталкивается ногами от земли. Специалисты отмечают, что такое транспортное средство помогает детям развивать навыки удержания равновесия и координации движений, что в дальнейшем облегчает освоение обычного велосипеда.

Новая модель от Tesla оснащена легкой рамой из магниевого сплава, сиденьем с пятиступенчатой регулировкой, надписью Tesla на боковой части и знаменитым логотипом «Т» на передней панели.

По данным компании, беговел рассчитан на детей в возрасте от 2 до 5 лет. Рекомендуется, чтобы длина ног ребенка составляла не менее 35 сантиметров, а вес не превышал 35 килограммов. Все необходимые для сборки велосипеда инструменты входят в комплект.

Новая модель Баланке Бике фор Кидс поступила в продажу по цене 225 долларов США.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Спад на рынке электромобилей в США: проекты Honda и Sony остановленыСпад на рынке электромобилей в США: проекты Honda и Sony остановленыСегодня, 21:55В США госслужащим разрешили использовать TikTok на рабочих телефонахВ США госслужащим разрешили использовать TikTok на рабочих телефонахСегодня, 21:00Хаббл и James Webb обнаружили черную дыру с самой длинной орбитой в космосеХаббл и James Webb обнаружили черную дыру с самой длинной орбитой в космосеСегодня, 20:55Частный сектор Индии вышел в космос: ракета Викрам-1 совершила свой первый полетЧастный сектор Индии вышел в космос: ракета Викрам-1 совершила свой первый полетСегодня, 20:24SpaceX Starship готов к полету: двигатели заменены, назначена новая датаSpaceX Starship готов к полету: двигатели заменены, назначена новая датаСегодня, 19:56Эра электромобилей: станет ли зарядная инфраструктура проблемой?Эра электромобилей: станет ли зарядная инфраструктура проблемой?Сегодня, 19:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения