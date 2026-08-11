Активность децентрализованной сети Bluesky снижается

Децентрализованная социальная сеть Bluesky, резко набравшая популярность благодаря массовому переходу пользователей с принадлежащей Илону Маску платформы Кс после выборов в США в ноябре 2024 года, сейчас сталкивается с трудностями в удержании аудитории. По данным симиларвеб.ком, мобильное приложение платформы в июне 2026 года насчитывало 10,4 миллиона ежемесячно активных пользователей по всему миру, что на 27,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Количество ежедневно активных пользователей мобильного приложения также продолжает сокращаться: в июле показатель снизился на 25,6 процента по сравнению с прошлым годом и составил около 3 миллионов. Это означает, что, несмотря на продолжающийся рост числа зарегистрированных аккаунтов, меньшая доля пользователей регулярно пользуется приложением. Таким образом, часть присоединившихся к Bluesky из-за протестных настроений после выборов не задержалась надолго.

Статистика и ключевые показатели

По словам экспертов, главное заключается в том, что Bluesky потеряла не только временный всплеск популярности после выборов. С конца 2024 года, когда приложение достигло пиковых значений, сеть лишилась более половины ежемесячно активных пользователей. В частности, средний показатель в четвертом квартале 2024 года составлял 22,1 миллиона, а во втором квартале 2026 года снизился до 10,7 миллиона — это означает падение почти на 52 процента.

Тем не менее лояльность пользователей, оставшихся в Bluesky, остается высокой. Меньшее по размеру сообщество относительно активно: в июне отношение ежедневно активных пользователей к ежемесячно активным пользователям (коэффициент удержания) составило около 29 процентов, что соответствует уровню принадлежащей Meta платформы Threads. Для руководства Bluesky эти цифры не выглядят особенно тревожными, поскольку компания сосредоточена не только на успехе одного приложения, но и на развитии лежащего в его основе протокола АТ Прото.

Планы на будущее и положение других платформ

Сегодня развиваются такие проекты на базе протокола АТ Прото, как БлакСкй и Эуроскй, а приложения вроде Скйлигхт, специализирующегося на видеоконтенте, также добиваются первых успехов. Кроме того, компания представила исследовательский инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Аттие и сейчас работает над обеспечением конфиденциальности и поддержкой персональных данных. В будущем это может привлечь новый тип пользователей, больше заинтересованных в частных сетях, чем в публичных пространствах.

Согласно аналогичному анализу цифровой аудитории, пользователи Bluesky не вернулись в сеть Кс. Напротив, глобальное количество ежемесячно активных пользователей платформы Кс на мобильных устройствах в июне сократилось на 3 процента в годовом выражении, а число ежедневно активных пользователей в июле снизилось на 7 процентов, до 123,7 миллиона. Несмотря на это, Кс остается крупной социальной сетью с 302 миллионами ежемесячно активных пользователей и растущим числом посещений веб-версии.