Активность децентрализованной сети Bluesky снижается

·38·Технологии
Активность децентрализованной сети Bluesky снижается

Децентрализованная социальная сеть Bluesky, резко набравшая популярность благодаря массовому переходу пользователей с принадлежащей Илону Маску платформы Кс после выборов в США в ноябре 2024 года, сейчас сталкивается с трудностями в удержании аудитории. По данным симиларвеб.ком, мобильное приложение платформы в июне 2026 года насчитывало 10,4 миллиона ежемесячно активных пользователей по всему миру, что на 27,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Количество ежедневно активных пользователей мобильного приложения также продолжает сокращаться: в июле показатель снизился на 25,6 процента по сравнению с прошлым годом и составил около 3 миллионов. Это означает, что, несмотря на продолжающийся рост числа зарегистрированных аккаунтов, меньшая доля пользователей регулярно пользуется приложением. Таким образом, часть присоединившихся к Bluesky из-за протестных настроений после выборов не задержалась надолго.

Статистика и ключевые показатели

По словам экспертов, главное заключается в том, что Bluesky потеряла не только временный всплеск популярности после выборов. С конца 2024 года, когда приложение достигло пиковых значений, сеть лишилась более половины ежемесячно активных пользователей. В частности, средний показатель в четвертом квартале 2024 года составлял 22,1 миллиона, а во втором квартале 2026 года снизился до 10,7 миллиона — это означает падение почти на 52 процента.

Тем не менее лояльность пользователей, оставшихся в Bluesky, остается высокой. Меньшее по размеру сообщество относительно активно: в июне отношение ежедневно активных пользователей к ежемесячно активным пользователям (коэффициент удержания) составило около 29 процентов, что соответствует уровню принадлежащей Meta платформы Threads. Для руководства Bluesky эти цифры не выглядят особенно тревожными, поскольку компания сосредоточена не только на успехе одного приложения, но и на развитии лежащего в его основе протокола АТ Прото.

Планы на будущее и положение других платформ

Сегодня развиваются такие проекты на базе протокола АТ Прото, как БлакСкй и Эуроскй, а приложения вроде Скйлигхт, специализирующегося на видеоконтенте, также добиваются первых успехов. Кроме того, компания представила исследовательский инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Аттие и сейчас работает над обеспечением конфиденциальности и поддержкой персональных данных. В будущем это может привлечь новый тип пользователей, больше заинтересованных в частных сетях, чем в публичных пространствах.

Согласно аналогичному анализу цифровой аудитории, пользователи Bluesky не вернулись в сеть Кс. Напротив, глобальное количество ежемесячно активных пользователей платформы Кс на мобильных устройствах в июне сократилось на 3 процента в годовом выражении, а число ежедневно активных пользователей в июле снизилось на 7 процентов, до 123,7 миллиона. Несмотря на это, Кс остается крупной социальной сетью с 302 миллионами ежемесячно активных пользователей и растущим числом посещений веб-версии.

BlueskyAT ProtoТехнологииСоциальные сетиSimilarweb
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовOpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовСегодня, 04:59Microsoft резко повысила цены на лицензии WindowsMicrosoft резко повысила цены на лицензии WindowsСегодня, 04:28Раскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаРаскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаСегодня, 03:57Google Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительностьGoogle Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительностьСегодня, 03:23Руководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингомРуководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингомСегодня, 02:57Венчурный фонд Аккел привлёк 550 миллионов долларов для ИндииВенчурный фонд Аккел привлёк 550 миллионов долларов для ИндииСегодня, 02:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей