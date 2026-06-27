Революция для космических двигателей: создан новый сплав, выдерживающий 2400 градусов

Китайские ученые представили новый материал, который, как ожидается, создаст настоящий прорыв в аэрокосмической промышленности. Сплав тантала, разработанный исследователями из университета Сиань Сзятунь, способен сохранять свою прочность даже при экстремальных температурах до 2400 °C. Это открытие позволит в будущем создавать еще более мощные и долговечные ракетные двигатели. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

Современная авиационная и космическая техника требует работы при все более высоких температурах. Широко используемые сегодня сплавы на основе никеля теряют свои свойства при температурах выше 2000 °C. Поэтому инженеры давно обратили внимание на металл тантал, температура плавления которого составляет около 3000 °C. Однако основной проблемой оставалось то, что обычные танталовые сплавы размягчались в результате сильного нагрева.

Технологическое превосходство и прочность

по данным ixbt.com, новый материал получил название B-ODS (оксидно-дисперсионно-упрочненный танталовый сплав). Ученым удалось улучшить его структуру, добавив бор и распределив частицы специальным методом. В результате материал не только стал термостойким, но и сохранил пластичность, что делает его удобным в обработке.

Испытания показали, что при комнатной температуре предел прочности этого сплава превышает 800 MPa. Самые впечатляющие результаты были зафиксированы при высоких температурах: при нагреве до 2000 °C материал выдерживает давление 200 MPa, а при 2400 °C — почти 100 MPa. Этот показатель в два раза выше, чем у традиционных сплавов, таких как T-222, предложенных NASA.

Эта новость научно интересна и для таких стран, как Узбекистан, стремящихся к технологическому трансферу. Материалы, работающие в экстремальных условиях, находят широкое применение не только в космосе, но и в специальных отраслях энергетики и тяжелой промышленности. Новый сплав отличается устойчивостью к длительным нагрузкам, что делает его идеальным кандидатом для реальных условий эксплуатации.

По мнению исследователей, эта разработка в ближайшем будущем станет основой для реактивных двигателей, деталей ракет и других технических устройств, работающих в сверхвысокотемпературных средах. Подобные достижения в материаловедении, несомненно, выведут возможности человечества по исследованию космоса на новый уровень.