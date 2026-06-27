Илон Маск покупает стартап Mesh, основанный бывшими инженерами SpaceX

·2·Технологии
Илон Маск покупает стартап Mesh, основанный бывшими инженерами SpaceX

Гигант технологического мира Илон Маск совершил новую стратегическую покупку с целью дальнейшего усиления своих космических и AI-проектов. Регуляторы разрешили Маску приобрести стартап Mesh Optical Technologies, основанный бывшими инженерами компании SpaceX. Эта сделка является не только технологическим трансфером, но и закладывает фундамент для будущих космических дата-центров. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Компания Mesh занимается разработкой оптических трансиверов, использующих свет для обмена информацией между центрами обработки данных. По данным ixbt.com, эти устройства значительно более энергоэффективны и отличаются существенно более низким уровнем задержек (latency) по сравнению с существующими альтернативами.

Опыт Starlink и новые горизонты

Примечательно, что основатели Mesh в свое время принимали непосредственное участие в создании технологий лазерной связи для спутникового интернета Starlink в системе SpaceX. В феврале этот стартап успел привлечь инвестиции в размере 50 миллионов долларов от фонда Thrive Capital. Теперь этот опыт возвращается в империю Илона Маска.

Технологии Mesh не ограничиваются только наземными центрами. Компания выразила большой интерес к применению своих разработок в открытом космосе. Это идеально подходит для недавно анонсированного проекта Starmind от SpaceX. Starmind — это система гигантских дата-центров, расположенных в космосе, где ключевую роль играет межспутниковая лазерная связь.

Центры искусственного интеллекта в космосе

SpaceX уже официально представила свой первый космический дата-центр или спутник для вычислений AI под кодовым названием AI1. Для массового производства этих устройств компания начала строительство огромного завода площадью 1 миллион квадратных метров. Это показывает намерение Маска превратить космос не только в средство связи, но и в центр вычислительных мощностей.

По мнению Илона Маска, разработка орбитальных дата-центров для AI проходит значительно проще, чем создание современных сложных спутников связи Starlink. Технологии Mesh обеспечат обмен данными между этими центрами на скорости света и с минимальным энергопотреблением.

Для пользователей и любителей технологий эта новость означает выход глобальной скорости интернета и облачных вычислений на новый уровень. Серверы в космосе снизят зависимость от наземной инфраструктуры и повысят стабильность глобальной цифровой экосистемы. Безусловно, с помощью этой покупки SpaceX еще больше укрепит свое технологическое превосходство в космосе.

Elon MuskSpaceXStarlinkMeshТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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