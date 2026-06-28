На Солнце появилось самое крупное пятно 2024 года: как оно повлияет на Землю

На поверхности Солнца сформировалась самая крупная активная область, наблюдаемая с начала текущего года. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что группа солнечных пятен №4478 обновляет все рекорды 2024 года по своим масштабам. Площадь этой области достигла 1190 условных единиц, что значительно больше предыдущего лидера — области №4366, зафиксированной в феврале. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, что рекордная февральская область в свое время вызвала сверхмощную вспышку класса Кс8.1. Это событие вошло в число самых активных солнечных явлений КсКсИ века. Новая область №4478, несмотря на свои гигантские размеры, пока не демонстрирует высокой вспышечной активности. Однако ученые предупреждают, что это затишье может быть временным.

Накопление энергии и ожидаемые риски

Согласно анализу специалистов, внутри этого огромного пятна сейчас накапливается колоссальное количество энергии. Хотя в ближайшие часы явных признаков мощных вспышек нет, уже зафиксированы выбросы солнечной плазмы малого объема. Это свидетельствует о протекании динамических процессов во внутренних слоях Солнца.

По предварительным расчетам, эти небольшие потоки плазмы могут достичь магнитосферы Земли 30 июня и 1 июля. Это может вызвать на нашей планете слабые или умеренные магнитные бури. Узбекские специалисты также призывают людей с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к погоде быть осторожными в периоды таких природных явлений.

Ожидается, что в ближайшие два дня эта активная область почти наверняка выйдет на линию Солнце — Земля. В этом случае любая сильная вспышка или массированный выброс плазмы на Солнце будет направлен непосредственно в сторону Земли. В такой ситуации мощность геомагнитных бурь и их влияние на системы связи и энергетические сети могут резко возрасти.

В настоящее время астрономические обсерватории и космические аппараты по всему миру внимательно следят за областью №4478. В то время как цикл солнечной активности приближается к своему пику, появление таких гигантских пятен является ожидаемым явлением, однако их непредсказуемые последствия требуют постоянного контроля. Ученые подчеркивают, что ситуация может измениться в любую минуту.