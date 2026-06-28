Delta Air Lines нашла способ снизить расход топлива на сотнях самолетов Boeing 737

Один из крупнейших авиаперевозчиков США, Delta Air Lines, запустил масштабный проект по модернизации самолетов Boeing 737-800 и 737-900ER в своем парке. Компания намерена снизить расход топлива на 1,2% за счет улучшения аэродинамики без замены двигателей. Хотя этот показатель кажется небольшим, в масштабах сотен самолетов это позволит сэкономить миллионы литров авиакеросина. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

В рамках проекта в общей сложности 240 лайнеров будут оснащены специальными аэродинамическими элементами — финлетами. По данным ixbt.com, эта технология является крупнейшим аэродинамическим обновлением в истории авиакомпании. Специалисты Delta Air Lines, прежде чем принять это решение, провели длительные испытания на 22 самолетах в реальных условиях полета и полностью убедились в ожидаемом результате.

Большой эффект от маленьких деталей

Финлеты — это небольшие вертикальные аэродинамические ребра длиной 64 см и высотой 6,4 см, которые устанавливаются на хвостовую часть фюзеляжа. Они обеспечивают плавный обтекание корпуса самолета потоком воздуха, снижают сопротивление и уменьшают турбулентность в хвостовой части. На каждый лайнер устанавливаются четыре таких элемента: три с левой стороны и один с правой.

Интересно, что установка всего одного финлета с правой стороны обусловлена тем, что аэродинамическая ситуация там частично изменена из-за воздухозаборника вспомогательной силовой установки. Эта технология не только экономит топливо, но и уменьшает вибрации в хвостовой части самолета, что повышает износостойкость конструкции.

Разработка военных инженеров

Данное инновационное решение было разработано компанией Vortex Control Technologies (VCT). Примечательно, что эта компания была основана бывшими инженерами корпорации Lockheed Martin. Они являются опытными специалистами, которые в свое время работали над такими известными военно-транспортными самолетами, как C-130 Hercules и C-17 Globemaster III.

Преимущества новой системы не ограничиваются только экономией топлива:

появляется возможность отказаться от штатных генераторов вихрей между килем и горизонтальным стабилизатором;

снижается общее сопротивление воздуха;

уменьшается объем вредных выбросов в окружающую среду;

улучшается устойчивость самолета в полете.

На данный момент финлеты имеют соответствующие сертификаты для применения на моделях Boeing 737-700, 737-800 и 737-900ER. Учитывая активное использование самолетов семейства Boeing 737 на авиационном рынке Узбекистана, подобные технологические решения в будущем могут стать экономически привлекательными и для местных авиакомпаний.

После завершения проекта Delta Air Lines планирует ежегодно экономить десятки миллионов долларов. Это еще раз доказывает, что даже самые незначительные аэродинамические изменения в авиационной промышленности имеют огромное значение в глобальном масштабе.