Драгонфлй Энергй запатентовала революционный метод производства твердотельных аккумуляторов

Американская компания Драгонфлй Энергй находится на грани получения патента на новую технологию, которая может стать серьезным поворотом в области систем хранения энергии. Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило заявку компании на совершенно новый метод производства твердотельных (солид-стате) аккумуляторов. Эта инновация является важным шагом на пути к созданию более безопасных и дешевых источников энергии для современных электромобилей и гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Основная значимость представленной компанией технологии заключается не в химическом составе аккумулятора, а в эффективности процесса его подготовки. По данным Иксбт.ком, Драгонфлй Энергй отказывается от традиционных жидких суспензий в пользу работы с сухими порошками. Этот метод значительно упрощает производственную цепочку и способствует снижению затрат.

Сухие электроды и энергоэффективность

При традиционном производстве аккумуляторов для сушки электродов требуются огромные печи и большое количество электроэнергии. Технология Драгонфлй обходит этот этап за счет прессования и ламинирования сухих порошков. В результате сокращается площадь производственных линий и исчезает необходимость в использовании токсичных растворителей, вредных для окружающей среды.

Примечательно, что аналогичная технология «сухого электрода» уже много лет разрабатывается компанией Tesla. Однако Драгонфлй Энергй считает свой подход более универсальным. Подчеркивается, что новый метод подходит не только для твердотельных батарей, но и для литий-железо-фосфатных, литий-металлических и даже натрий-ионных аккумуляторов.

Перспективы в промышленном масштабе

Для стран с быстроразвивающимся рынком электромобилей, таких как Узбекистан, подобные технологии важны тем, что в будущем они приведут к снижению стоимости транспортных средств. Твердотельные батареи гораздо безопаснее обычных литий-ионных аналогов, имеют низкую вероятность возгорания и более высокую энергоемкость. Снижение стоимости производства обеспечит более быстрый выход этой технологии на массовый рынок.

По словам генерального директора Драгонфлй Энергй Дениса Фареса, данный запатентованный процесс сделает реальностью широкомасштабное коммерческое производство твердотельных аккумуляторов. Теперь компания планирует протестировать технологию на промышленном уровне и наладить сотрудничество с крупнейшими автогигантами. Основные преимущества нового метода заключаются в следующем:

сокращение количества производственных операций;

значительное снижение энергопотребления;

полный отказ от токсичных растворителей;

компактность и эффективность производственных линий.

В настоящее время завершаются все формальности, и после оплаты патентного сбора Драгонфлй Энергй станет полноправным владельцем этой технологии. Это позволит компании конкурировать на глобальном рынке аккумуляторов с крупными игроками, включая производителей из Южной Кореи и Китая.