Большой адронный коллайдер остановлен на 4 года: КЭРН готовится разгадать тайны Вселенной

·35·Технологии
Большой адронный коллайдер остановлен на 4 года: КЭРН готовится разгадать тайны Вселенной

Крупнейший и самый мощный ускоритель частиц в мире — Большой адронный коллайдер (ЛХК) временно прекратил свою работу для проведения масштабной четырехлетней модернизации. Ожидается, что этот проект, реализуемый КЭРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям), откроет новую эру в изучении фундаментальных тайн Вселенной, включая темную материю и темную энергию. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Расположенная на границе Швейцарии и Франции на глубине 100 метров, эта гигантская кольцевая установка длиной 27 километров произвела революцию в научном мире в 2012 году, открыв знаменитый бозон Хиггса. Теперь специалисты стремятся вывести устройство на еще более мощный уровень. После модернизации комплекс получит название Хигх Луминоситй Ларге Хадрон Коллидер (ХЛ-ЛХК), а запуск его обновленной версии запланирован на июнь 2030 года.

В десять раз больше столкновений

По словам руководителя проекта Маркуса Церлауфа, этот этап имеет решающее значение для успеха всей программы. Основная цель модернизации — резко увеличить количество столкновений частиц, то есть «светимость» (луминоситй). Согласно плану, этот показатель вырастет в 10 раз по сравнению с текущим уровнем, что позволит ученым собирать в 100 раз больше данных, чем сегодня.

Для достижения этой цели будет полностью заменен участок кольца ускорителя длиной почти 1,2 километра. Будут установлены новые сверхпроводящие магниты, которые позволят более точно фокусировать пучки частиц. В результате количество столкновений при каждом акте взаимодействия увеличится с нынешних 60 до 200. Для физиков это означает беспрецедентный объем «сырья» для исследований.

Помощь искусственного интеллекта

Столь колоссальный рост потока данных ставит перед инженерами новые технологические задачи. Физически невозможно сохранить все миллиарды событий, происходящих каждую секунду. Поэтому специалисты КЭРН планируют использовать системы искусственного интеллекта (AI) для фильтрации наиболее важных и перспективных столкновений в режиме реального времени.

По данным иксбт.ком, искусственный интеллект не заменит физиков, а будет выполнять функцию фильтра. Системы AI будут мгновенно определять редкие события, которые могут быть признаками «новой физики», и выделять их для последующего анализа. Это поможет ученым исследовать темную материю и энергию, которые составляют 95% Вселенной, но до сих пор остаются неизвестными.

Реализация проекта ХЛ-ЛХК важна не только для теоретической физики, но и для развития высоких технологий. Опыт КЭРН всегда был в центре внимания молодых узбекистанских ученых и исследователей. Этот шаг на пути к ответам на фундаментальные вопросы о создании Вселенной и структуре материи может полностью изменить представления человечества о законах природы.

CERNФизикаБольшой адронный коллайдерТехнологииНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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