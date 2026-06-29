Первый складной смартфон Apple: дизайн и характеристики iPhone 18 Ultra

Сообщения о том, что корпорация Apple работает над своим первым складным смартфоном, вызывают большой интерес в мире технологий. В сети появились первые макеты устройства, которое, как ожидается, будет называться iPhone 18 Ultra (или iPhone 18 Fold). Эта новость может стать долгожданным поворотным моментом для поклонников Apple, так как компания заходит на рынок складных устройств значительно позже своих конкурентов. Об этом сообщает ixbt.com .

По данным ixbt.com, новое устройство представлено в черном цвете, а его внешний вид характеризуется широким складным экраном, напоминающим модель Huawei Pura X Max. Основное внимание уделено компактности и толщине: в сложенном состоянии он сможет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold7. В разложенном же виде толщина смартфона составит всего 4,5 мм, что сделает его одним из самых тонких гаджетов на рынке.

Технические возможности и размеры дисплея

Ожидается, что iPhone 18 Ultra удивит не только дизайном, но и технической мощностью. По предположениям, смартфон будет обладать следующими характеристиками:

Диагональ основного внутреннего дисплея — 7,76 дюйма;

Внешний вспомогательный экран — 5,49 дюйма;

Чип Apple A20 Pro и 12 GB оперативной памяти;

Система из двух камер, расположенных в блоке овальной формы;

Новая кнопка Camera Control.

На макетах видно, что фронтальная камера для внутреннего экрана расположена в верхнем левом углу, а камера внешнего экрана — по центру. Кроме того, на боковой грани корпуса, помимо стандартных кнопок питания и громкости, имеется специальная кнопка Camera Control для быстрого управления съемкой.

Дата презентации и перспективы выхода на рынок

Предполагается, что Apple представит этот революционный продукт 8 сентября 2026 года вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Эта стратегия призвана еще больше укрепить позиции компании в премиум-сегменте. Учитывая растущий спрос на складные смартфоны, iPhone 18 Ultra станет одной из самых ожидаемых новинок для любителей гаджетов.

Стоит отметить, что стандартные и бюджетные варианты линейки iPhone 18 (iPhone 18e), как ожидается, поступят в продажу чуть позже — весной 2027 года. Выход Apple на рынок складных устройств, несомненно, выведет конкуренцию между Samsung и другими китайскими брендами на новый уровень.