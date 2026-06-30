Base44 представила свою модель искусственного интеллекта: стартапы стремятся к независимости

·31·Технологии
Base44 представила свою модель искусственного интеллекта: стартапы стремятся к независимости

Платформа Base44, позволяющая создавать приложения на естественном языке, объявила о запуске собственной специализированной модели искусственного интеллекта. Этот шаг стартапа, который год назад был приобретен компанией Викс за 80 миллионов долларов, вызывает большой интерес в технологическом мире. Это не просто техническое обновление, а стратегический ход по снижению зависимости АИ-стартапов от крупных провайдеров моделей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

В настоящее время многие компании полагаются на готовые модели таких гигантов, как OpenAI или Anthropic. Однако, по словам основателя Base44 Маора Шломо, наличие собственной модели позволяет снизить затраты, увеличить скорость работы и более точно оптимизировать продукт. Новая модель под названием Base1 была обучена на основе взаимодействий миллионов реальных пользователей платформы.

Значимость конкуренции и специализации

По мнению экспертов отрасли, включая партнера венчурной компании Хеадлине Джонатана Юзеровича, устойчивость АИ-стартапов зависит от трех основных факторов: базы данных, каналов распространения и технологического стека. Создавая свою модель, Base44 стремится достичь превосходства во всех трех направлениях. Это позволит компании обойти конкурентов, таких как Lovable, которые полагаются на внешние LLM (большие языковые модели).

Тем не менее, крупные игроки рынка не остаются в стороне. Например, Cursor и xAI, входящие в экосистему SpaceX, а также инструмент Claude Коде от компании Anthropic занимают сильные позиции в области написания программного кода и создания приложений. Base44 же верит, что благодаря своей узкой специализации она сможет обеспечить более эффективные результаты, чем модели общего назначения.

Экономическая эффективность и будущие тенденции

На данный момент многие корпоративные клиенты устали платить высокую цену за каждый запрос. Использование самых последних и крупнейших моделей не всегда приносит ожидаемую окупаемость (ROI). Поэтому специализированные модели, такие как у Base44, рассматриваются как решение, обеспечивающее баланс между контролем затрат и сохранением производительности.

По данным иксбт.ком, на рынке искусственного интеллекта набирает силу направление «вибе кодинг» — тренд на создание приложений путем простого объяснения идеи без написания сложного кода. Внедряя свою модель, Base44 стремится еще больше демократизировать этот процесс и дать пользователям больше свободы.

Подводя итог, опыт Base44 свидетельствует о начале новой эры для АИ-стартапов. Теперь недостаточно просто использовать АПИ-сервисы других компаний; для долгосрочного успеха решающее значение приобретает наличие собственной интеллектуальной собственности и инфраструктуры.

Base44Искусственный ИнтеллектСтартапТехнологииWix
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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