Марк Сукерберг опубликовал манифест о будущем искусственного интеллекта

Глава корпорации «Meta» Марк Сукерберг опубликовал концептуальный манифест, посвящённый будущему искусственного интеллекта (ИИ), его развитию и основным рискам для общества. Об этом сообщило издание «Аксиос».

По словам Сукерберг, величайшая опасность, которая может возникнуть из-за технологий искусственного интеллекта, заключается в установлении чрезмерного и абсолютного контроля над этой технологией со стороны одной организации или страны.

«Угрозы преувеличены, а позитивный потенциал недооценён»

В своём манифесте основатель «Meta» особо отметил, что в настоящее время тревожные сообщения и угрозы, связанные с ИИ, чрезмерно преувеличиваются, тогда как положительные возможности этой технологии для человечества на самом деле оцениваются недостаточно.

Кроме того, он выступил за тесное сотрудничество между ИТ-компаниями и государственными органами уже на ранних этапах разработки моделей, вместо того чтобы ограничивать их после завершения создания программных продуктов.

Новая модель «Мусе Глиммер» и политика открытого кода

В тот же день, когда был опубликован манифест, «Meta» представила свою новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием Мусе Глиммер.

Основные особенности этой модели:

Открытость и прозрачность: Все параметры модели и база данных находятся в открытом доступе, и любой пользователь может скачать её.

Локальное использование: Хотя модель немного уступает новейшим гигантским системам ИИ по мощности, её можно автономно запускать непосредственно на личных устройствах пользователя — компьютере или смартфоне.

Сукерберг вновь выступил в поддержку моделей с открытым исходным кодом и процесса «дистилляции» — технологии переобучения компактных моделей на основе более мощных систем ИИ с последующим выделением наиболее необходимых характеристик.

Фонд в размере 1 миллиарда долларов для поддержки сообществ

Во всём мире ускоряется строительство гигантских центров обработки данных (Дата Кентер) для развития искусственного интеллекта.

В связи с этим Сукерберг объявил о планах создать специальный фонд в размере 1 миллиарда долларов для поддержки населения и местных сообществ, проживающих в районах рядом с крупными дата-центрами, а также развития инфраструктуры.

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