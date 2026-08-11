Фонд Скалеуп Эуропе приступил к обеспечению технологического суверенитета Европы

·34·Технологии
Фонд Скалеуп Эуропе приступил к обеспечению технологического суверенитета Европы

Европейская комиссия объявила о полном запуске фонда Скалеуп Эуропе стоимостью 5,7 миллиарда долларов (5 миллиардов евро) и первых инвестициях, которые будут сделаны в ближайшие недели. По данным иксбт.ком, эта инициатива стала важным шагом для поддержки стартапов на стадии роста в Европейском союзе и предотвращения их ухода за рубеж. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В день объявления о создании фонда была заключена его первая сделка с финской компанией ИКЭЕ, занимающейся спутниковой разведкой. Этот стартап, стоимость которого сейчас оценивается более чем в 11 миллиардов долларов, стал первой компанией, получившей поддержку Скалеуп Эуропе в раунде Сериес Ф. Генеральный директор ИКЭЕ Рафал Моджевский отметил, что космические технологии превращаются в критически важную инфраструктуру для правительств, и подчеркнул, что благодаря этому фонду компаниям не придется покидать Европу, чтобы конкурировать на мировом уровне.

Шаг на пути к сохранению технологического суверенитета Европы

Укрепление экономической и технологической независимости Европы — одна из главных целей фонда. Хотя регион успешно создает талантливые команды и перспективные технологические компании на ранних этапах, необходимое для превращения их в мировых лидеров финансирование на поздних стадиях часто приходится искать за рубежом. Поэтому Европейская комиссия создала этот крупный фонд государственно-частного партнерства, чтобы восполнить данный пробел.

В отличие от программ, управляемых традиционными европейскими институтами, Скалеуп Эуропе поддерживается частными инвесторами и управляется инвестиционной компанией ЭКТ, выбранной на основе открытого конкурса. На этот статус также претендовали ведущие инвестиционные фирмы Эуразео, Нортзоне, Витрувиан Партнерс и Атомико.

Будущие направления и объем финансирования

Генеральный директор ЭКТ Пер Франзен подчеркнул историческое значение этой инициативы для Европы. По его словам, главная задача заключается в превращении успешных компаний на ранних этапах в мировых лидеров при сохранении их европейских корней. Комиссия предоставила управляющему фонда широкие полномочия для инвестирования в следующие стратегические направления:

  • Глубокие технологии (Дип теч)
  • Науки о жизни и биотехнологии
  • Чистые технологии и энергетика
  • Передовое производство, робототехника и полупроводники
  • Цифровые технологии и космическая промышленность
В настоящее время точный объем средств, привлеченных Скалеуп Эуропе, неизвестен, однако его первоначальное закрытие состоялось благодаря инвестиции Европейской комиссии в размере 1 миллиарда евро (примерно 1,15 миллиарда долларов) и поддержке институциональных соучредителей со всей Европы. ЭКТ, управляющая активами на сумму более 300 миллионов долларов, продолжит вести фонд к его конечным целям финансирования, вложив значительную часть собственного капитала.

Scaleup EuropeICEYEТехнологииИнвестицииЕвропейский Союз
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Abror Shuhratov
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