Новая технология от Yandex: товарный знак Сплитвю для браузеров

Компания Yandex подала в российское ведомство Роспатент официальную заявку на регистрацию нового товарного знака под названием «Сплитвю». Этот шаг станет очередным важным этапом интеграции технологий искусственного интеллекта в интерфейсы собственных браузеров компании, сообщает её пресс-служба. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно данным, появившимся в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Yandex планирует запатентовать этот бренд сразу по семи классам Международной классификации товаров и услуг. В заявку вошли классы 09, 35, 38, 39, 41, 42 и 45, охватывающие программное обеспечение, цифровых персональных помощников и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект и браузер в единой среде

Судя по описанию заявки, название «Сплитвю» может использоваться для специального режима браузера. Эта функция позволит пользователям одновременно просматривать веб-страницы и напрямую взаимодействовать с ИИ-помощником в рамках одного интерфейса.

Главное преимущество нового решения заключается в том, что пользователю не придётся переходить в отдельное окно или новую вкладку браузера. Все процессы будут объединены в единой рабочей среде, что значительно ускорит поиск и анализ информации.

Цифровая среда будущего

Как объясняют представители компании, регистрация этого товарного знака показывает, что современные браузеры превращаются из обычного инструмента для просмотра интернета в удобную среду для работы с инструментами искусственного интеллекта.

На фоне растущей роли ИИ-помощников на рынке информационных технологий интеграция подобных функций в браузеры может вывести пользовательский опыт на новый уровень. Хотя дата публичного запуска проекта пока не объявлена, работа над патентной заявкой свидетельствует о возможной презентации технологии в ближайшем будущем.