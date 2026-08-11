Новая технология от Yandex: товарный знак Сплитвю для браузеров

·33·Технологии
Новая технология от Yandex: товарный знак Сплитвю для браузеров

Компания Yandex подала в российское ведомство Роспатент официальную заявку на регистрацию нового товарного знака под названием «Сплитвю». Этот шаг станет очередным важным этапом интеграции технологий искусственного интеллекта в интерфейсы собственных браузеров компании, сообщает её пресс-служба. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно данным, появившимся в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Yandex планирует запатентовать этот бренд сразу по семи классам Международной классификации товаров и услуг. В заявку вошли классы 09, 35, 38, 39, 41, 42 и 45, охватывающие программное обеспечение, цифровых персональных помощников и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект и браузер в единой среде

Судя по описанию заявки, название «Сплитвю» может использоваться для специального режима браузера. Эта функция позволит пользователям одновременно просматривать веб-страницы и напрямую взаимодействовать с ИИ-помощником в рамках одного интерфейса.

Главное преимущество нового решения заключается в том, что пользователю не придётся переходить в отдельное окно или новую вкладку браузера. Все процессы будут объединены в единой рабочей среде, что значительно ускорит поиск и анализ информации.

Цифровая среда будущего

Как объясняют представители компании, регистрация этого товарного знака показывает, что современные браузеры превращаются из обычного инструмента для просмотра интернета в удобную среду для работы с инструментами искусственного интеллекта.

На фоне растущей роли ИИ-помощников на рынке информационных технологий интеграция подобных функций в браузеры может вывести пользовательский опыт на новый уровень. Хотя дата публичного запуска проекта пока не объявлена, работа над патентной заявкой свидетельствует о возможной презентации технологии в ближайшем будущем.

YandexSplitvyuБраузерыИскусственный интеллектПрограммное обеспечение
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовOpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовСегодня, 04:59Microsoft резко повысила цены на лицензии WindowsMicrosoft резко повысила цены на лицензии WindowsСегодня, 04:28Раскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаРаскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаСегодня, 03:57Google Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительностьGoogle Pixel 11 Pro КсЛ протестировали на производительностьСегодня, 03:23Руководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингомРуководство стартапа Фиа оказалось втянуто в скандал с партнёрским маркетингомСегодня, 02:57Венчурный фонд Аккел привлёк 550 миллионов долларов для ИндииВенчурный фонд Аккел привлёк 550 миллионов долларов для ИндииСегодня, 02:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей