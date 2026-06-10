Узбекистан вошел в ТОП-5 стран мира по темпам роста туристического потока

Согласно новому отчету Всемирной туристской организации ООН, Узбекистан вошел в пятерку стран мира по темпам роста потока международных туристов.

По имеющимся данным, в первом квартале 2026 года число иностранных туристов, посетивших страну, увеличилось на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете самый высокий рост зафиксирован в Парагвае (46%), Новой Каледонии (45%), Сальвадоре (43%) и Монголии (39%). Узбекистан с результатом 37% занял место среди самых быстрорастущих туристических направлений мира.

При этом по данному показателю страна обошла такие государства, как Ирландия и Бруней.

Эксперты объясняют это туристическим потенциалом Узбекистана, его историческими городами и созданием благоприятных условий для международных туристов.