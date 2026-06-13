Внедряется совершенно новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности

·1·Узбекистан
Внедряется совершенно новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности

В нашей стране внедряются важные новшества, направленные на дальнейшее совершенствование системы социальной защиты населения и гарантирование трудовых прав работников. В частности, с 1 июля текущего года в Узбекистане кардинально меняется система расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (больничный лист). Согласно новым правилам, эта система начнет функционировать на основе смешанной модели. Мы собрали для вас, наших дорогих читателей, подробную информацию о самых важных деталях этой ожидаемой исторической реформы и основных правилах, которые должен знать каждый работник.

Согласно новому порядку, пособие за первые 5 дней болезни работника будет выплачиваться непосредственно работодателем (организацией), где он работает. Начиная с 6-го дня болезни, выплаты будут полностью осуществляться за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Каковы условия получения пособия и размеры выплат?

Отныне для получения пособия по временной нетрудоспособности от граждан потребуется наличие как минимум 6-месячного страхового стажа. Размер выплачиваемых средств будет распределяться в зависимости от трудового стажа работника следующим образом:

  • При наличии трудового стажа от 6 месяцев до 8 лет: в размере 60 процентов от среднемесячной заработной платы работника;

  • При наличии трудового стажа более 8 лет: в размере 80 процентов от среднемесячной заработной платы назначается пособие.

Социальные льготы: Государство оказывает особую поддержку социально уязвимым слоям населения. Поэтому для лиц с инвалидностью И и ИИ групп, родителей, имеющих на иждивении 4 и более детей, а также работников, воспитывающих ребенка с инвалидностью, коэффициент выплат будет увеличен еще на 20 процентов.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с ограничениями, сроками и важнейшими аспектами пособий по уходу за ребенком в новой системе:

Максимальная зарплата для расчета пособия

Предельный срок в год (без снижения)

Максимальный годовой срок выплат

Срок ухода за ребенком до 14 лет

Уход за ребенком-инвалидом (до 16 лет)

До 10-кратного размера минимальной зарплаты

Последовательно или суммарно До 77 дней (при превышении выплата снижается на 10%)

Максимум в год 182 дня

До 20 дней за период

До 40 дней за период

В какие сроки выплачиваются пособия и виртуальные карты

В целях создания удобств для граждан и обеспечения прозрачности процессы полностью цифровизируются. Для минимизации человеческого фактора в системе внедряются специальные виртуальные социальные карты. Денежные переводы пособий будут осуществляться на основе строго установленного графика:

  • Пособия, оформленные и назначенные в первой половине месяца (с 1 по 15 число), будут переведены на счет работника до 25-го числа этого же месяца.

  • Средства, назначенные во второй половине месяца, будут доставлены получателям не позднее 10-го числа следующего месяца.

Эта новая система не только облегчит финансовую нагрузку на работодателей, но и обеспечит своевременное и гарантированное получение работниками своих средств во время болезни.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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