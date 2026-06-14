Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

В поздравлении глава государства поздравил народ России с национальным праздником и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

Также в письме было отмечено последовательное развитие торгово-экономических, межрегиональных и гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что недавние переговоры на высшем уровне еще раз подтвердили отношения взаимного доверия и дружбы.