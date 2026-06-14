Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России

·7·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

В поздравлении глава государства поздравил народ России с национальным праздником и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

Также в письме было отмечено последовательное развитие торгово-экономических, межрегиональных и гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что недавние переговоры на высшем уровне еще раз подтвердили отношения взаимного доверия и дружбы.

Шавкат МирзиёевВладимир ПутинДень РоссииУзбекистанРоссия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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