Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
В поздравлении глава государства поздравил народ России с национальным праздником и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между двумя странами.
Также в письме было отмечено последовательное развитие торгово-экономических, межрегиональных и гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что недавние переговоры на высшем уровне еще раз подтвердили отношения взаимного доверия и дружбы.
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