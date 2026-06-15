Вовлекающих несовершеннолетних в наркопреступления ждет наказание

Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом наркотиков и защиту общества от этой угрозы.

Согласно данным, в новом законе особое внимание уделено пресечению современных методов распространения наркотиков, ужесточению мер наказания за подобные преступления, а также защите несовершеннолетних.

Лицам, вовлекающим несовершеннолетних в наркопреступления, грозит до 10 лет лишения свободы.

Саида Мирзиёева сообщила, что взяла этот вопрос под личный контроль.

«Никто не имеет права оставаться в стороне в этой борьбе. Ведь многое зависит от нас самих — от родителей, школы, махалли и каждого человека, неравнодушного к происходящему вокруг», — заявила руководитель Администрации Президента.