Мировое признание: Ташкент вошел в тройку лидеров по темпам изменений в мире

·11·Узбекистан
Мировое признание: Ташкент вошел в тройку лидеров по темпам изменений в мире

Одна из самых влиятельных консалтинговых компаний мира — Бостон Консултинг Груп (БКГ) опубликовала результаты своего очередного глобального исследования. Согласно ему, столица Узбекистана, город Ташкент, стала настоящей сенсацией среди мировых мегаполисов по темпам урбанизации и стремительного развития.

В направлении «Скорость изменений» (Рате оф Чанге) Ташкент оставил позади сотни крупных городов мира, заняв место сразу после двух глобальных центров, третье место в рейтинге:

  1. Шэньчжэнь (Китай)

  2. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

  3. Ташкент (Узбекистан)

По каким критериям оценивались города?

Эксперты БКГ проанализировали динамику развития современных мегаполисов по трем основным приоритетным направлениям:

  • Уровень качества жизни: Создание удобств для населения, улучшение социальной сферы и условий проживания.

  • Экономические перспективы: Финансовая стабильность города, потенциал новых проектов и создания рабочих мест.

  • Цифровое взаимодействие: Взаимодействие населения и представителей бизнеса с государственными органами, а также сокращение бюрократии.

Три основных столпа успеха Ташкента

Международные эксперты объясняют достижение столицей Узбекистана столь высокой планки за короткий срок следующими факторами:

  • Стремительное обновление инфраструктуры: Развитие городской транспортной системы, дорожно-коммуникационных сетей, строительство современных жилых и бизнес-комплексов, а также расширение зеленых зон.

  • Цифровизация государственных услуг: Запуск онлайн-платформ, минимизирующих человеческий фактор, и активное внедрение цифровых технологий в управление городом.

  • Инвестиционная привлекательность: Создание благоприятной среды для иностранного и местного капитала, благодаря чему Ташкент становится одним из крупнейших бизнес-хабов в Центральной Азии.

Итоговый вывод международных аналитиков:

Попадание Ташкента в тройку лидеров этого глобального рейтинга — важное международное признание системных реформ, проводимых в столице в последние годы. Город не только сохраняет свое историческое очарование, но и коренным образом обновляет свой облик как глобальный мегаполис, объединяющий современные технологии и крупные инвестиции.

ТашкентБостон Консултинг ГрупУзбекистанШэньчжэньЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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