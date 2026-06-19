Мировое признание: Ташкент вошел в тройку лидеров по темпам изменений в мире

Одна из самых влиятельных консалтинговых компаний мира — Бостон Консултинг Груп (БКГ) опубликовала результаты своего очередного глобального исследования. Согласно ему, столица Узбекистана, город Ташкент, стала настоящей сенсацией среди мировых мегаполисов по темпам урбанизации и стремительного развития.

В направлении «Скорость изменений» (Рате оф Чанге) Ташкент оставил позади сотни крупных городов мира, заняв место сразу после двух глобальных центров, третье место в рейтинге:

Шэньчжэнь (Китай) Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Ташкент (Узбекистан)

По каким критериям оценивались города?

Эксперты БКГ проанализировали динамику развития современных мегаполисов по трем основным приоритетным направлениям:

Уровень качества жизни: Создание удобств для населения, улучшение социальной сферы и условий проживания.

Экономические перспективы: Финансовая стабильность города, потенциал новых проектов и создания рабочих мест.

Цифровое взаимодействие: Взаимодействие населения и представителей бизнеса с государственными органами, а также сокращение бюрократии.

Три основных столпа успеха Ташкента

Международные эксперты объясняют достижение столицей Узбекистана столь высокой планки за короткий срок следующими факторами:

Стремительное обновление инфраструктуры: Развитие городской транспортной системы, дорожно-коммуникационных сетей, строительство современных жилых и бизнес-комплексов, а также расширение зеленых зон.

Цифровизация государственных услуг: Запуск онлайн-платформ, минимизирующих человеческий фактор, и активное внедрение цифровых технологий в управление городом.

Инвестиционная привлекательность: Создание благоприятной среды для иностранного и местного капитала, благодаря чему Ташкент становится одним из крупнейших бизнес-хабов в Центральной Азии.