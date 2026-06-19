Мировое признание: Ташкент вошел в тройку лидеров по темпам изменений в мире
Одна из самых влиятельных консалтинговых компаний мира — Бостон Консултинг Груп (БКГ) опубликовала результаты своего очередного глобального исследования. Согласно ему, столица Узбекистана, город Ташкент, стала настоящей сенсацией среди мировых мегаполисов по темпам урбанизации и стремительного развития.
В направлении «Скорость изменений» (Рате оф Чанге) Ташкент оставил позади сотни крупных городов мира, заняв место сразу после двух глобальных центров, третье место в рейтинге:
Шэньчжэнь (Китай)
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Ташкент (Узбекистан)
По каким критериям оценивались города?
Эксперты БКГ проанализировали динамику развития современных мегаполисов по трем основным приоритетным направлениям:
Уровень качества жизни: Создание удобств для населения, улучшение социальной сферы и условий проживания.
Экономические перспективы: Финансовая стабильность города, потенциал новых проектов и создания рабочих мест.
Цифровое взаимодействие: Взаимодействие населения и представителей бизнеса с государственными органами, а также сокращение бюрократии.
Три основных столпа успеха Ташкента
Международные эксперты объясняют достижение столицей Узбекистана столь высокой планки за короткий срок следующими факторами:
Стремительное обновление инфраструктуры: Развитие городской транспортной системы, дорожно-коммуникационных сетей, строительство современных жилых и бизнес-комплексов, а также расширение зеленых зон.
Цифровизация государственных услуг: Запуск онлайн-платформ, минимизирующих человеческий фактор, и активное внедрение цифровых технологий в управление городом.
Инвестиционная привлекательность: Создание благоприятной среды для иностранного и местного капитала, благодаря чему Ташкент становится одним из крупнейших бизнес-хабов в Центральной Азии.
Итоговый вывод международных аналитиков:
Попадание Ташкента в тройку лидеров этого глобального рейтинга — важное международное признание системных реформ, проводимых в столице в последние годы. Город не только сохраняет свое историческое очарование, но и коренным образом обновляет свой облик как глобальный мегаполис, объединяющий современные технологии и крупные инвестиции.
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