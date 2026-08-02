В Узбекистане выросло число ученых: показатель ДСк увеличился на 60%

В Узбекистане заметно увеличилось количество специалистов-исследователей, имеющих ученые степени. Особенно отмечается рост числа ученых со степенью доктора наук (ДСк), которое за один год увеличилось на 60 процентов, что стало самым большим изменением в системе научных кадров.

Данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом, свидетельствуют о расширении рядов высококвалифицированных исследователей в стране. Однако примечательна разница между цифрами: если число специалистов ФД росло стабильно, то показатель по степени ДСк поднимался гораздо более быстрыми темпами.

Число исследователей со степенью ФД достигло 15,5 тысячи

По состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане число специалистов-исследователей со степенью доктора философии (ФД) составило 15,5 тысячи человек.

В этот показатель также вошли обладатели следующих ученых степеней:

степень ФД, полученная в Узбекистане;

степень кандидата наук, выданная в зарубежном государстве;

другие ученые степени, приравненные к ФД.

Годом ранее число таких специалистов в стране составляло примерно 14,1 тысячи человек. Таким образом, за 2025 год их ряды пополнились еще на 1,4 тысячи человек.

А темпы роста составили 9,9 процента.

Наибольший рост наблюдался по степени ДСк

Число специалистов-исследователей со степенью доктора наук (ДСк) к началу 2026 года достигло 4,8 тысячи человек.

По сравнению с ситуацией на 1 января 2025 года это означает:

на 1,8 тысячи человек больше;

60-процентный рост за год;

существенно более высокий результат по сравнению с предыдущим показателем почти в 3 тысячи человек.

Примерно на каждые десять исследователей со степенью ФД приходится три специалиста со степенью ДСк.

Резкий рост показателя ДСк может свидетельствовать об активизации процесса присуждения ученых степеней, переходе исследователей на более высокий уровень и расширении резерва научных кадров.

Общее число специалистов со учеными степенями превысило 20 тысяч

Если сложить показатели исследователей со степенями ФД и ДСк, их общее число достигает 20,3 тысячи человек.

Конечно, эти две группы должны учитываться раздельно в статистической методике. Тем не менее, цифры наглядно показывают рост числа высококвалифицированных кадров в научной среде страны.

Этот процесс имеет важное значение для следующих направлений:

повышение качества высшего образования;

формирование новых научных школ;

усиление исследовательской деятельности в университетах;

увеличение инновационных разработок;

научное руководство молодыми исследователями.

Цифры выросли, теперь важен результат

Увеличение числа специалистов со учеными степенями — положительная тенденция. Однако реальная эффективность научной системы оценивается не только количеством дипломов и степеней, но и их практическим результатом.

Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на следующих вопросах:

дают ли научные работы решения проблем экономики и общества, внедряются ли результаты исследований в производство, растут ли соответствующим образом число статей в авторитетных международных журналах и патентов?

Потому что ученая степень — это не конечный пункт. Это этап, который должен дать старт новым идеям, технологиям и практическим изменениям.

Новая возможность для науки Узбекистана

Увеличение числа исследователей со степенью ФД на 9,9 процента, а специалистов со степенью ДСк на 60 процентов показывает ускорение процесса подготовки научных кадров в стране.

Теперь решающее значение приобретает эффективное использование этого потенциала. Если возросший кадровый научный потенциал будет направлен на реальные исследования, инновации и решения, приносящие пользу обществу, эти цифры могут превратиться из простой статистики в силу, определяющую развитие страны.

Как вы думаете, растет ли наряду с числом ученых в Узбекистане и качество научных работ? Оставьте свое мнение в комментариях.