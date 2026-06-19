Встреча первых леди Узбекистана и Германии на высоком уровне
В рамках официального визита Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в нашу страну состоялась важная встреча, способствующая дальнейшему укреплению культурных и социальных связей между двумя государствами. Между Первой леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёевой и Первой леди Германии Эльке Буденбендер прошла искренняя и дружеская беседа.
В качестве логического продолжения этого теплого общения супруги глав государств посетили Международный инклюзивный хаб при Национальном агентстве социальной защиты.
Пространство равных возможностей и современного образования
Высокопоставленной гостье была подробно представлена масштабная деятельность хаба, направленная на обеспечение инклюзивности в обществе и поддержку молодежи. Центр работает по следующим ключевым направлениям:
Инклюзивное профессиональное образование: Создание условий для того, чтобы лица с инвалидностью и молодежь могли овладеть профессиями, помогающими занять достойное место в современном обществе.
Современные технологии: Активное внедрение передовых образовательных технологий и интерактивных методов в учебный процесс.
Адаптация к рынку труда: Обучение молодежи наиболее востребованным и актуальным на сегодняшний день навыкам.
Мастерские и живое общение
В ходе визита Первые леди не ограничились презентацией, а близко ознакомились с учебными мастерскими хаба и практическими проектами, реализуемыми здесь.
Особого внимания заслуживает то, что Зироат Мирзиёева и Эльке Буденбендер вступили в прямой, искренний диалог с учащимися центра, поинтересовавшись их занятиями и планами на будущее.
Признание Первой леди Германии Эльке Буденбендер:
Практическая и системная работа, проводимая в Узбекистане по формированию инклюзивного общества, коренному развитию системы профессионального образования и расширению горизонтов возможностей для молодежи, заслуживает похвалы и высокой оценки.
Данный визит имеет важное значение для вывода обмена опытом между Узбекистаном и Германией в сфере социальной защиты и инклюзивного образования на новый уровень.
…