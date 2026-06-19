Концепция «15-минутного города»: как строится Новый Ташкент

В рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума состоялась очень интересная презентация, посвященная будущему нашей столицы. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов представил широкой общественности стратегию градостроительства Нового Ташкента.

Этот масштабный проект возводится на основе одного из самых передовых направлений современного урбанизма — концепции «15-минутного города» (15-минуте китй), согласно которой вся инфраструктура, необходимая для качественной жизни населения, располагается в непосредственной близости.

Главная идея и преимущества проекта

В новом административном центре планируется снизить потребность в автомобилях и транспортную нагрузку, а также создать экологически комфортный микроклимат. Согласно плану, жители города смогут добраться до наиболее важных объектов повседневной жизни, выйдя из дома, за 15-20 минут пешком или на велосипеде.

3 приоритетных направления проекта Новый Ташкент

Согласно стратегии, представленной министерством, при строительстве особое внимание будет уделено трем важным аспектам:

Максимальный комфорт (пешая доступность): Школы, дошкольные образовательные учреждения (детские сады), современные медицинские учреждения и торговые точки будут построены в непосредственной близости от жилых массивов.

Экология и зеленые зоны: Для улучшения городской экосистемы будут созданы искусственные водоемы, озера, а также сеть обширных зеленых парков вдоль их берегов. Это поможет поддерживать прохладный воздух в городе в жаркие летние дни.

Автономный урбанизм: Каждый жилой район (квартал) станет независимым центром с собственной полноценной системой обслуживания. То есть жителям не придется ездить на другой конец города, чтобы воспользоваться какой-либо услугой или отдохнуть.

Справка урбанистов: Концепция «15-минутного города» активно применяется в самых удобных мегаполисах мира, таких как Париж, Мельбурн и Копенгаген. Ее основная философия — превратить город в комфортное и безопасное пространство не для машин, а для людей, предотвращая лишние затраты времени и энергии.

Применение этого опыта в рамках проекта Новый Ташкент свидетельствует о том, что в будущем новая часть нашей столицы станет не только административным центром, но и одной из самых уютных и зеленых зон для жизни.